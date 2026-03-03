logo
Đoković dobio paklen žrijeb u Indijan Velsu!

Đoković dobio paklen žrijeb u Indijan Velsu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Novak Đoković saznao je žrijeb za prvi Masters u sezoni.

Žrijeb za Novaka Đokovića u Indijan Velsu Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule na Indijan Velsu. Nije imao lak žrijeb, mada teško da može da se kaže da je bilo ko od onih najboljih dobio toliko lak žrijeb, posebno kada se uzme u obzir potencijalni okršaj u četvrtfinalu.

Prema projektovanom žrijebu u četvrtfinalu bi Novak mogao da ide na Tejlora Frica, Karlos Alkaraz na Aleksa de Minora, Janik Siner na Bena Šeltona, a Saša Zverev na Lorenca Muzetija. Inače, srpski as je u istoj polovini sa Alkarazom i sa njim može da igra u polufinalu, a sa Sinerom u finalu.

Prvi rival petostrukom šampionu, koji je slobodan na startu ovog turnira, biće Kamil Majčržak (Poljska) ili Đovani Mpeši Perikar (Francuska). Obojica igrača poznati po "bombama" iz servisa, posebno Francuz.

Ako preskoči tu prepreku mogao bi da ide na Huberta Hurkača (Poljska) ili Korentana Mutea (Francuska), a u osmini finala na Džeka Drejpera (Britanija) ili Franciska Serundola (Argentina).

Kada su ostali parovi u pitanju zanimljivo je recimo da će Stefanos Cicipas (Grčka) i Denis Šapovalov (Kanada) igrati u prvom kolu, kao i Grigor Dimitrov (Bugarska) i Terens Atman (Francuska). Interesantno je i će bolji iz duela bugarskog i francuskog igrača da ide na Alkaraza u drugom kolu.

Ono što takođe ne treba zaboraviti jeste da ima i nekoliko tenisera koji su "zarobljeni" na Bliskom istoku zbog cijele situacije, pa je pitanje u kakvom će stanju doći na turnir. Među njima je i Danil Medvedev koji je osvojio titulu u Dubaiju.

Projektovani žrijeb Đokovića:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo Perikar-Majčržak
  • 3. kolo Hurkač-Mute
  • osmina finala: Drejper/Bautista-Agut
  • četvrtfinale: Fric/Medvedev/Lehečka/Umber
  • polufinale: Alkaraz/De Minor/Rud/Bublik
  • finale: Siner/Šelton/Zverev/Muzeti/Fils/Rubljov

Kakav učinak Novak ima u Indijan Velsu?

Đoković je na turniru u Indijan Velsu pet puta bio šampion. Međutim, posljednju titulu u "kalifornijskoj pustinji" osvojio je 2016. godine. Od tada se dosta muči na ovom takmičenju pošto je samo jednom stigao do četvrtog kola poslije te titule. 

