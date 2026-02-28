"Đoković šta traži, to i dobije": Amerikanac progovorio o nepravdi na ATP turu

Amerikanac Tejlor Fric kaže da su Đoković, Alkaraz i Siner privilegovani.

Američki teniser Tejlor Fric, koji je trenutno sedmi na ATP rang listi, kaže da su Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner privilegovani u odnosu na ostale igrače što se tiče rasporeda na turnirima. Prema njegovim riječima, ako Novak kaže da želi da igra u određenom turniru, to će mu biti ispunjeno.

Fric kaže da je on igrač "trećeg prioriteta" i da njegovi zahtjevi važe kada igra na manjim turnirima i sa nižerangiranim protivnicima. U osnosu na Đokovića, Alkaraza i Sinera ima neravnopravan status.

"Igrači koji zaista imaju koristi kada je u pitanju zahtjev za vrijeme mečeva su oni na vrhu rang liste. Ako igraju Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković, dobiće vremena koja žele. Obično postoje tri ili četiri igrača koji imaju najveći prioritet tog dana, ali ja se ne takmičim sa igračima na drugoj strani žrijeba jer ne igraju istog dana kao ja", rekao je Fric i dodao:

"Ja sam manje-više treći prioritet, tako da ne mogu da biram vrijeme ako igram na centralnom terenu, ali ako igram, na primjer, na drugom terenu, mogu da zatražim nešto poput: 'Ne stavljajte me prvog, ali me ne stavljajte ni u večernji termin.' I to je sve što se tiče mojih opcija. Međutim, čim igra protiv jednog od tih velikana, to je njihov način. Ako igram protiv Novaka i on želi da igra uveče, staviće me uveče", zaključio je.

Fric je jedna od najredovnijih "mušterija" Novaka Đokovića, pošto nije uspio da ga pobijedi nijednom u 11 međusobnih okršaja. Posljednji put sastali su se u četvrtfinalu US opena prošle sezone kada je srpski as slavio 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Janika Sinera i Karlosa Alkaraza je u karijeri uspio da pobijedi po jednom, ali mu konstantno izmiče sam vrh tabele.