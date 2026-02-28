logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Đoković šta traži, to i dobije": Amerikanac progovorio o nepravdi na ATP turu

"Đoković šta traži, to i dobije": Amerikanac progovorio o nepravdi na ATP turu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Amerikanac Tejlor Fric kaže da su Đoković, Alkaraz i Siner privilegovani.

Tejlor Fric o Novaku Đokoviću Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Američki teniser Tejlor Fric, koji je trenutno sedmi na ATP rang listi, kaže da su Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner privilegovani u odnosu na ostale igrače što se tiče rasporeda na turnirima. Prema njegovim riječima, ako Novak kaže da želi da igra u određenom turniru, to će mu biti ispunjeno.

Fric kaže da je on igrač "trećeg prioriteta" i da njegovi zahtjevi važe kada igra na manjim turnirima i sa nižerangiranim protivnicima. U osnosu na Đokovića, Alkaraza i Sinera ima neravnopravan status.

"Igrači koji zaista imaju koristi kada je u pitanju zahtjev za vrijeme mečeva su oni na vrhu rang liste. Ako igraju Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković, dobiće vremena koja žele. Obično postoje tri ili četiri igrača koji imaju najveći prioritet tog dana, ali ja se ne takmičim sa igračima na drugoj strani žrijeba jer ne igraju istog dana kao ja", rekao je Fric i dodao:

"Ja sam manje-više treći prioritet, tako da ne mogu da biram vrijeme ako igram na centralnom terenu, ali ako igram, na primjer, na drugom terenu, mogu da zatražim nešto poput: 'Ne stavljajte me prvog, ali me ne stavljajte ni u večernji termin.' I to je sve što se tiče mojih opcija. Međutim, čim igra protiv jednog od tih velikana, to je njihov način. Ako igram protiv Novaka i on želi da igra uveče, staviće me uveče", zaključio je.

Fric je jedna od najredovnijih "mušterija" Novaka Đokovića, pošto nije uspio da ga pobijedi nijednom u 11 međusobnih okršaja. Posljednji put sastali su se u četvrtfinalu US opena prošle sezone kada je srpski as slavio 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Janika Sinera i Karlosa Alkaraza je u karijeri uspio da pobijedi po jednom, ali mu konstantno izmiče sam vrh tabele.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tejlor Fric Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC