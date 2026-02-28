U Zagrebu prave tim za Ligu šampiona: Prvo su potpisali bombardera iz Srbije

Jovica Nikolić će od naredne sezone nositi dres Zagreba i igraće u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Zagreb ne prestaje da dovodi Srbe u svoj tim. Jedna od najlošijih ekipa ove sezone u Ligi šampiona sprema već ekipu za narednu sezonu, a nakon teškog poraza od Barselone objavljeno je da će se "plinarima" od naredne godine pridružiti Jovica Nikolić.

Sada već iskusni desni bek stigao je nedavno u Pik Seged kao zamjena za Magnusa Abelvika Reda, a i naredne godine igraće Ligu šampiona.

Nikolić, koji se probio u dresu Vojvodine, igrao je redovno za reprezentaciju Srbije dok ga nisu sustigli problemi sa povredama. Osim na "Slanoj Bari", igrao je godinu dana u Kuvajtu, a ima jednu epizodu i u Njemačkoj. Za selekciju Srbije nastupao je na Svjetskom prvenstvo 2023. godine gdje se nažalost povrijedio, a za Evropsko prvenstvo je otpao sa spiska zbog povrede.

Hrvatski prvak naredne godine želi da rekonstruiše tim pošto odlazi Luka Lovre Klarica, a Nikoliću će konkurencija na beku biti Đorđi Čovrebadze iz Gruzije. Imao je nekoliko drugih ponuda, ali je riješio da se ponovo isproba u Ligi šampiona. Ugovor u Zagrebu već imaju Mateja Dodić i Aleksa Tufegdžić, ali jedva da su dva desna krila iz Srbije igrala za Zagreb ove sezone pored sjajnog Filipa Glavaša.

Slijedi rekonstrukcija tima

Jakov Gojun je riješio da se povuče, Klarica ide u Poljsku, a Ivano Pavlović navodno u Vardar. Osim srpskog repezentativca Jovice Nikolića, stižu Zlatko Raužan, Urh Kastelic, Ante Grbavac, Marin Jelinić, Diano Neris Ćeško, a šuška se da je na meti i Danijel Dušebajev. Moraće da budu bolji naredne sezone, pošto su ove rekordnim porazom od Barse izgubili šanse za nokaut fazu.