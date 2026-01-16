Najbolji igrač Izviđača odlazi u Zagreb: Diano Ćeško potpisao do ljeta 2030. godine!

Lijevi bek "skauta" novi je član Zagrepčana.

Diano Ćeško (2004.), jedan od najboljih rukometaša Izviđača, nastaviće karijeru u taboru Zagreba, potvrdio je klub iz glavnog grada Hrvatske.

Sjajni lijevi bek ponikao je među "skautima" iz Ljubuškog, a još kao omladinac priključen je prvom timu. Ugovor sa klubom produžio je 2022. godine, na još četiri godine, a sada je dogovorio saradnju sa Zarepčanima do ljeta 2030. godine.

"Diano je možda i najtalentovaniji lijevi vanjski kojeg Hrvatska ima i siguran sam da će biti veliko pojačanje za nas u sljedećoj sezoni", prenio je sajt RK Zagreb riječi klupskog sportskog direktora Damira Bičanića.

Ćeško od 2023. godine igra za reprezentaciju Hrvatske, a trenutno je sa ostatkom tima na Evropskom prvenstvu, koje se do 1. februara igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Prvu utakmicu na kontinentalnoj smotri Hrvatska će odigrati sutra (subota) od 18.00 časova protiv Gruzije.

