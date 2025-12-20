Zrinjski slavio u Trebinju, Sloga završila polusezonu na drugom mjestu!

Rukometaši Leotara poraženi od Zrinjskog, Izviđač brojao do 42 u Maglaju.

Izvor: shuttterstock

Rukometaši Izviđača jesenji su šampioni Premijer lige BIH. „Skauti“ su do desete pobjede u sezoni stigli u Maglaju gdje su slavili rezultatom 42:34.

Poslije det minuta igre imao je Izviđač pet razlike, a poluvrijeme je završio sa vođstvom 20:16.

Nisu uspjeli domaći da promijene nešto u nastavku, gosti su deset minuta prije kraja imali i dvocifrenu prednost, da bi na kraju upisali ubjedljivu pobjedu 42:34.

Iza izviđača jesenji vicešampion je dobojska Sloga koja je u subotu savladala na svom terenu Slobodu 31:26.

Tuzlaci su vodili u nekoliko navrata tokom ovogu susreta, ali je na kraju meč prelomila serija Sloge 5:0 kojom je deset minuta prije kraja stigla do 26:22.

Đorđe Bosić sa 12 odbrana i Todor Milisavljević sa devet postignutih golova predvodili su Dobojlije do devete pobjede u sezoni.

Isti broj bodova ima i Vogošća koja je u neizvjesnom duelu savladala Konjuh rezultatom 32:31.

Leotar je na svom terenu poražen od Zrinjskog 29:26, a Goražde je kao gost savladalo Krivaju 37:34.