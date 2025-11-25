Izviđač i Konjuh saznali rivale za proljećne duele: Pogledajte parove osmine finala EHF Evropskog kupa

Mečevi su na programu u februaru 2026. godine, a bh. klubovi u prvim susretima biće domaćini.

Izvor: Promo/RK Izviđač Agram/Dragan Grgić

Sa 16 preostalih timova, EHF Evropski kup za muškarce 2025/26 ulazi u svoju završnu fazu. Osam parova za osminu finala izvučeno je u utorak u Evropskoj kući rukometa u Beču, a takmičenje se nastavlja u februaru.

Nakon završetka treće runde prošlog vikenda, preostali timovi nisu dugo čekali da saznaju svoje naredne protivnike. Današnji žrijeb odredio je osam duela za februar, kada će timovi pokušati da izbori plasman u četvrtfinale.

U osmini finala, prošlosezonski polufinalista Izviđač u prvom meču dočekuju RK Trimo Trebnje, dok će Konjuh iz Živinica odmjeriti snage sa rumunskom ekipom Buzau, koja je ove sezone igrala protiv Leotara i eliminisala Trebinje.

Izvor: Promo/RK Konjuh

Prije žrijeba, 16 timova bilo je raspoređeno u dva šešira. Nije bilo pravila o izbjegavanju timova iz iste zemlje, ali se ipak nijedna takva utakmica nije dogodila.

Prvi mečevi osmine finala biće odigrani 14. i 15. februara 2026, a revanši narednog vikenda – 21. i 22. februara 2026. Osam pobjednika plasiraće se u četvrtfinale, koje je na programu u martu i aprilu.

OSMINA FINALA EHF EVROPSKOG KUPA:

Olimpijakos (Grčka) - BK-46 (Finska)

Izviđač Ljubuški (BiH) - Trimo Trebnje (Slovenija)

Ohrid (Sjeverna Makedonija) - Dukla Prag (Češka)

Brno (Češka) - Nilifer (Turska)

Karvina (Češka) - Balatonfiredi (Mađarska)

Tatabanja (Mađarska) - Runar Sandefjord (Norveška)

Celje Pivovarna Laško (Slovenija) - Bešiktaš (Turska)

Konjuh Živinice (BiH) - Buzau (Rumunija)

Podsjetimo, u šesnaestini finala Izviđač je sa dvije pobjede eliminisao luksemburški Didelanž, dok je Konjuh u dvomeču bio bolji od italijanskog Rajmond Sasarija. U istoj rundi eliminisani su rukometaši dobojske Sloge, koji su poraženi od Ohrida.