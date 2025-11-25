logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izviđač i Konjuh saznali rivale za proljećne duele: Pogledajte parove osmine finala EHF Evropskog kupa

Izviđač i Konjuh saznali rivale za proljećne duele: Pogledajte parove osmine finala EHF Evropskog kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mečevi su na programu u februaru 2026. godine, a bh. klubovi u prvim susretima biće domaćini.

Održan žrijeb osmine finala EHF Evropskog kupa Izvor: Promo/RK Izviđač Agram/Dragan Grgić

Sa 16 preostalih timova, EHF Evropski kup za muškarce 2025/26 ulazi u svoju završnu fazu. Osam parova za osminu finala izvučeno je u utorak u Evropskoj kući rukometa u Beču, a takmičenje se nastavlja u februaru.

Nakon završetka treće runde prošlog vikenda, preostali timovi nisu dugo čekali da saznaju svoje naredne protivnike. Današnji žrijeb odredio je osam duela za februar, kada će timovi pokušati da izbori plasman u četvrtfinale.

U osmini finala, prošlosezonski polufinalista Izviđač u prvom meču dočekuju RK Trimo Trebnje, dok će Konjuh iz Živinica odmjeriti snage sa rumunskom ekipom Buzau, koja je ove sezone igrala protiv Leotara i eliminisala Trebinje.

Izvor: Promo/RK Konjuh

Prije žrijeba, 16 timova bilo je raspoređeno u dva šešira. Nije bilo pravila o izbjegavanju timova iz iste zemlje, ali se ipak nijedna takva utakmica nije dogodila.

Prvi mečevi osmine finala biće odigrani 14. i 15. februara 2026, a revanši narednog vikenda – 21. i 22. februara 2026. Osam pobjednika plasiraće se u četvrtfinale, koje je na programu u martu i aprilu.

OSMINA FINALA EHF EVROPSKOG KUPA:

  • Olimpijakos (Grčka) - BK-46 (Finska)
  • Izviđač Ljubuški (BiH) - Trimo Trebnje (Slovenija)
  • Ohrid (Sjeverna Makedonija) - Dukla Prag (Češka)
  • Brno (Češka) - Nilifer (Turska)
  • Karvina (Češka) - Balatonfiredi (Mađarska)
  • Tatabanja (Mađarska) - Runar Sandefjord (Norveška)
  • Celje Pivovarna Laško (Slovenija) - Bešiktaš (Turska)
  • Konjuh Živinice (BiH) - Buzau (Rumunija)

Podsjetimo, u šesnaestini finala Izviđač je sa dvije pobjede eliminisao luksemburški Didelanž, dok je Konjuh u dvomeču bio bolji od italijanskog Rajmond Sasarija. U istoj rundi eliminisani su rukometaši dobojske Sloge, koji su poraženi od Ohrida.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Konjuh RK Izviđač EHF Evropski kup žrijeb

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC