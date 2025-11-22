Novi ubjedljiv poraz Sloge od Ohrida! Dobojlije primile 42 gola za oproštaj od Evrope!

Ohrid lako i ubjedljivo savladao dobojsku Slogu u EHF Evropskom kupu. Makedonci u dva meča postigli 79 golova!

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Dobojska Sloga eliminisana je u trećem kolu EHF Evropskog kupa od makedonskog Ohrida koji je u ovom dvomeču postigao čak 79 golova!

Nakon poraza 37:19 u Makedoniji rukometaši Sloge su u revanšu u Gradišci u subotu poraženi 42:18 i tako završili nastup u EHF Evropskom kupu, dok Ohrid ide u osminu finala.

Već nakon prvih 30 minuta bilo je jasno da nećemo vidjeti nikakvo čudo i senzacionalni povratak Dobojlija, Makedonci su vodili 19:8 na poluvremenu, a onda u istom ritmu nastavili u drugom dijelu.

Nepogrešivi David Savrevski sa devet golova iz devet pokušaja vodio je Ohrid do pobjede 42:18. Nikolaos Liapis je postigao pet, a čak petorica rukometaša makedonske ekipe dodala su još po četiri pogotka u ovoj goleadi u Areni Gradiška.

Dario Đenadija sa pet golova bio je najefikasnije igrač Sloge u subotu uveče, a mladi Todor Milisavljević upisao je tri pogotka.