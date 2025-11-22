logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi ubjedljiv poraz Sloge od Ohrida! Dobojlije primile 42 gola za oproštaj od Evrope!

Novi ubjedljiv poraz Sloge od Ohrida! Dobojlije primile 42 gola za oproštaj od Evrope!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ohrid lako i ubjedljivo savladao dobojsku Slogu u EHF Evropskom kupu. Makedonci u dva meča postigli 79 golova!

EHF Evropski kup Ohrid pobijedio SLogu 42-18 Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Dobojska Sloga eliminisana je u trećem kolu EHF Evropskog kupa od makedonskog Ohrida koji je u ovom dvomeču postigao čak 79 golova!

Nakon poraza 37:19 u Makedoniji rukometaši Sloge su u revanšu u Gradišci u subotu poraženi 42:18 i tako završili nastup u EHF Evropskom kupu, dok Ohrid ide u osminu finala.

Već nakon prvih 30 minuta bilo je jasno da nećemo vidjeti nikakvo čudo i senzacionalni povratak Dobojlija, Makedonci su vodili 19:8 na poluvremenu, a onda u istom ritmu nastavili u drugom dijelu.

Nepogrešivi David Savrevski sa devet golova iz devet pokušaja vodio je Ohrid do pobjede 42:18. Nikolaos Liapis je postigao pet, a čak petorica rukometaša makedonske ekipe dodala su još po četiri pogotka u ovoj goleadi u Areni Gradiška.

Dario Đenadija sa pet golova bio je najefikasnije igrač Sloge u subotu uveče, a mladi Todor Milisavljević upisao je tri pogotka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EHF Evropski kup RK Sloga Doboj Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC