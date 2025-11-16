EHF Evropski Kup: Izviđač savladao Didelanž, potop Sloge u Sjevernoj Makedoniji

Polovičan uspjeh bh. timova u Evropi.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Nakon što su juče rukometaši Konjuha sjajnom partijom stigli na korak od osmine finala EHF Evropskog kupa, na parket su danas izašla i druga dva predsavnika BiH.

Izviđač je u Ljubuškom savladao ekipu Didelanža rezultatom 29:27.

IZVIĐAČ – DIDELANŽ 29:27 (16:12)

Rukometaši Izviđača su odlično otvorili meč pa su tako na isteku osmog minuta imali četiri gola prednosti (7:3). Na isteku 16. minuta „skauti“ su imali prednost 10:7, nakon čega su gosti vezali dva gola i prišli na -1.

Ipak, do poluvremena Izviđač je uspio da ponovo rezultatski odmakne na četiri gola prednosti, pa je tako nakon prvih 30 minuta rezultat glasio 16:12.

Otvaranje drugog dijela pripalo je šampionu BiH koji je za pet minuta stigao do nove prednosti od šest golova razlike (19:13).

Uzvratili su gosti sa tri vezana gola i ponovo se vratili na -3. Nakon 24:20 za Izviđač na isteku 46. minuta gosti su uspjeli vezati četiri gola i po prvi put na meču stići do izjednačenja.

Ipak uspio je tim iz Ljubuškog na kraju slaviti sa dva gola razlike, ali je pitanje pobjednika u osminu finala EHF Evropskog kupa daleko od riješenog.

Najefikasniji u dresu Izviđača bio je Diano Češko sa devet golova, dok je Amer Šahinović postigao dva gola manje. Luka Bubalo postigao je četiri dok je Mirko Mišetić bio precizan tri puta. Filip Odak postigao je dva, dok su po jedan pogodak postigli Zvonimir Lukenda, Kerim Semić, Mile Lasić i Patrik Dodig.

Debakl Sloge

Za razliku Konjuha i Izviđača koji imaju dobre šanse da se nađu u osmini finala EHF Evropskog kupa, rukometaši dobojske Sloge će završiti svoje takmičenje u ovoj fazi, osim ako se ne desi čudo epskih razmjera.

Dobojlije su na gostovanju kod Ohrida poraženi sa ubjedljivih 37:19.

OHRID – SLOGA 37:19 (16:8)

Na otvaranju meča igralo se gol za gola da bi nakon toga Makedonci vezali četiri gola i stigli do pet golova prednosti pri rezultatu 8:3. U 21. minutu Ohrid je stigao do sedam golova prednosti (12:5), da bi nakon prvog poluvremena domaći tim ima prednost 16:8.

Prednost Ohrida je nastavila da raste i u drugom poluvremenu, a domaćin je prvi put do dvocifrenog vođstva stigao u 47. minutu kada je bilo 26:16.

Nakon toga uslijedio je pravi potop Dobojlija koji su na kraji poraženi sa ogromnih 18 golova razlike te će revanš utakmica biti više revijalnog nego takmičarskog karaktera s obzirom na zalihu koju imaju Makedonci.

Jedini raspoložen večeras u dresu Sloge bio je Todor Milisavljević sa osam golova. Dario Đenadija, Dušan Miličević i Filip Stojanović postigli su po tri, dok se Miloš Čekić dva puta upisao u listu strijelaca.