Konjuh zakoračio u osminu finala Evropskog kupa! "Stolari" deklasirali Italijane na gostovanju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tim iz Živinica na korak je od plasmana među 16 najboljih.

RK Konjuh Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometaši Konjuha zakoračili su u osminu finsla Evropskog kupa!

Tim iz Živinica je nakon prvog poluvremena gostujućeg duela sa Rajmond Sasarijem kasnio tri gola za Italijanima (18:15), ali je u drugom dijelu deklasirao rivala i napravio ogroman korak ka plasmanu među 16 najboljih timova u ovom takmičenju.

U nastavku su "stolari" primili samo 10, a postigli 21 gol i uz odstojanje od osam koraka dočekuju sljedeći vikend i revanš u Živinicama.

Trojica igrača u taboru Konjuha – Damir Halilković, Renato Čajić i Kemal Hamzić, po sedam puta su zatresli italijansku mrežu. Kod domaćih, Ronan Aleksandre Rene Konte je 10 puta nadmudrio odbranu Konjuha, dok je Đovani Nardin to učinio sedam puta.

Preostala dva kluba iz BiH svoje prve mečeve šesnaestine finala igraju sutra (nedjelja).

Izviđač će dočekati Didelanž, dok će Sloga biti gost Ohrida.

Rukomet RK Konjuh EHF Evropski kup

