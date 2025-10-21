Bh. klubovi saznali protivnike u Evropi: Sloga protiv Ohrida, Izviđač ide u Luksemburg, a Konjuh u Italiju

Poznati su svi parovi trećeg kola EHF Evropskog kupa.

EHF Evropski kup za muškarce 2025/26 je u punom jeku, a još uvijek 32 tima učestvuju u borbi za ovogodišnji trofej. Drugo kolo je završeno uzbudljivim mečevima u nedjelju uveče, a danas su određeni parovi trećeg kola.

Od bh. klubova, mjesto među 32 najbolje ekipe našli su Izviđač, Sloga i Konjuh. Tim iz Ljubuškog igraće protiv Didelanža (Luksemburg). Rukometaši Konjuha će put Italije gdje će snage odmjeriti sa Sasarijem.

Što se tiče Sloge iz Doboja, oni će se za ulazak u osminu finala ovog takmičenja boriti sa Ohridom.

Kada su u pitanju ostali parovi, najuzbudljivije će biti u duelu Vojvodine i Celja.

Prvi mečevi trećeg kola igraju se 15/16. novembra, dok su revanši zakazani za narednu nedjelju, 22/23. novembra. Pobjednici će se plasirati u osminu finala, koje je na programu u februaru 2026.

