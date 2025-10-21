logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bh. klubovi saznali protivnike u Evropi: Sloga protiv Ohrida, Izviđač ide u Luksemburg, a Konjuh u Italiju

Bh. klubovi saznali protivnike u Evropi: Sloga protiv Ohrida, Izviđač ide u Luksemburg, a Konjuh u Italiju

Autor Haris Krhalić
0

Poznati su svi parovi trećeg kola EHF Evropskog kupa.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

EHF Evropski kup za muškarce 2025/26 je u punom jeku, a još uvijek 32 tima učestvuju u borbi za ovogodišnji trofej. Drugo kolo je završeno uzbudljivim mečevima u nedjelju uveče, a danas su određeni parovi trećeg kola.

Od bh. klubova, mjesto među 32 najbolje ekipe našli su Izviđač, Sloga i Konjuh. Tim iz Ljubuškog igraće protiv Didelanža (Luksemburg). Rukometaši Konjuha će put Italije gdje će snage odmjeriti sa Sasarijem.

Što se tiče Sloge iz Doboja, oni će se za ulazak u osminu finala ovog takmičenja boriti sa Ohridom.

Kada su u pitanju ostali parovi, najuzbudljivije će biti u duelu Vojvodine i Celja.

Prvi mečevi trećeg kola igraju se 15/16. novembra, dok su revanši zakazani za narednu nedjelju, 22/23. novembra. Pobjednici će se plasirati u osminu finala, koje je na programu u februaru 2026.

Izvor: Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF Evropski kup RK Izviđač RK Sloga Doboj RK Konjuh

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC