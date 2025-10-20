U utorak žrijeb šesnaestine finala EHF Evropskog kupa: Sloga i Konjuh mogu na Izviđač!

Poznati šeširi pred žrijeb, pravilo o zaštiti zemalja se ne primjenjuje što znači da timovi iz iste države mogu igrati jedan protiv drugog.

EHF Evropski kup za muškarce 2025/26 je u punom jeku, a još uvijek 32 tima učestvuju u borbi za ovogodišnji trofej. Drugo kolo je završeno uzbudljivim mečevima u nedjelju uveče, a preostali klubovi nestrpljivo iščekuju žrijeb za naredno kolo, koji će biti odžan u utorak, 21. oktobra od 11 časova.

Prošla nedjelja bila je ispunjena uzbuđenjem EHF Evropskog kupa za muškarce. Među klubovima koji nastavljaju evropsku kampanju su vicešampion prošle sezone Olimpijakos, osvajači EHF Lige šampiona RK Celje Pivovarna Laško i šampion 2022/23 Vojvodina iz Novog Sada.

Od bh. klubova, mjesto među 32 najbolje ekipe našli su Izviđač, Sloga i Konjuh. Tim iz Ljubuškog je u šeširu 1, dok su ekipe iz Doboja i Živinica u šeširu 2. Svaki tim iz šešira 1 će biti izvučen protiv protivnika iz šešira 2. Pravilo o zaštiti zemalja se ne primjenjuje, što znači da timovi iz iste države mogu igrati jedan protiv drugog.

ŠEŠIR 1

Fivers Margareten (Austrija)

Izviđač Ljubuški (BiH)

Dukla Prag (Češka)

Karvina (Češka)

Brno (Češka)

BK-46 (Finska)

Olimpijakos (Grčka)

Tatabanja (Mađarska)

Sassari (Italija)

Ohrid (Sjeverna Makedonija)

Runar Sandefjord (Norveška)

Buzau (Rumunija)

Trimo Trebnje (Slovenija)

Vojvodina Novi Sad (Srbija)

Bešiktaš (Turska)

Nilifer (Turska)

ŠEŠIR 2

Tirol (Austrija)

Sloga Doboj (BiH)

Konjuh Živinice (BiH)

Polva Serviti (Estonija)

PAOK (Grčka)

Drama (Grčka)

Balatonfired (Mađarska)

Maccabi Tel Aviv (Izrael)

Kasano Manjago (Italija)

Švijesa (Litvanija)

Didelange (Luksemburg)

Diferdanž (Luksemburg)

Berhem (Luksemburg)

Budvanska Rivijera (Crna Gora)

Celje Pivovarna Laško (Slovenija)

Arau (Švajcarska)

Prvi mečevi trećeg kola igraju se 15/16. novembra, dok su revanši zakazani za narednu nedjelju, 22/23. novembra. Pobjednici će se plasirati u osminu finala, koje je na programu u februaru 2026.