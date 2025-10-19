Izviđač se pridružio Slogi i Konjuhu: Ljubušaci treći predstavnik BiH u šesnaestini finala Evropskog kupa

"Skauti" su izborili mjesto među 32 najbolja tima u Evropskom kupu.

Rukometaši Izviđača treći su tim iz BiH koji je stekao pravo nastupa u šesnaestini finala Evropskog kupa.

Ljubušaci su rasterećeni bilo kakvog rezultatskog imperativa stigli u Peć, gdje su doputovali sa prednošću od 21 gola (40:19) iz prve utakmice protiv Bese.

U novom duelu sa predstavnikom "Kosova" remizirali su rezultatom 32:32, ispustivši pobjedu u posljednjim trenucima. Bili su "skauti" blizu nove pobjede, ali je Elion Vokši u posljednjim sekundama zatresao gostujuću mrežu.

Upravo je Vokši bio najistaknutiji u domaćoj ekipi sa devet golova, dok je Deniz Terzići uknjižio osam. Kod Izviđača, prednjačio je Kerim Semić sa pet golova, po jedan manje su postigli Mile Lasić i Patrik Dodig, dok su po tri puta domaću mrežu zatresli Mihael Mandić, Milan Dedić, Danijel Stijović i Kristian Katić.

Izviđač se tako pridružio dobojskoj Slogi i Konjuhu iz Živinica, koji su ranije izborili nastup u šesnaestini finala. Sa druge strane, iz daljeg takmičenja eliminisani su Vogošća i Leotar.

Poslije izborenog nastupa u narednoj rundi Evropskog kupa, aktuelni šampion BiH vraća se obavezama u Premijer ligi BiH. Prvu narednu utakmicu u bh. prvenstvu Izviđač će odigrati u srijedu (22. oktobar) protiv Borca m:tel, u banjalučkoj dvorani Centar, a radi se o zaostalom meču druge runde.

Utakmice šesnaestine finala igraće se 15. i 16. odnosno 22. i 23. novembra.

