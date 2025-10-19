logo
Borac m:tel u "Centru" protiv šampiona!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Rukometaši Borca m:tel će u srijedu (22. oktobar) igrati protiv Izviđača, ali ne u dvorani "Borik".

Rukomet Borac Izviđač u Centru Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Zaostala derbi utakmica 4. kola rukometne Premijer lige BiH između Borca m:tel i Izviđača igraće se u srijedu, 22. oktobra, u dvorani Centar, nezvanično saznaje MONDO.

Crveno-plavi će se sa braniocem titule sastati u manjoj banjalučkoj dvorani s obzirom na to da je dvorana Borik zauzeta odigravanjem utakmice ABA 2 lige između KK Borac Banja Luka i Heliosa.

Meč između Borca m:tel i Izviđača počeće u 19.00 časova.

U dosadašnjem toku prvenstva izabranici Mirka Mikića odigrali su tri utakmice. Upisali su dvije pobjede (Bosna Visoko 32:41 i Maglaj 35:30) i jedan poraz (Konjuh 28:24).

Sa druge strane, Ljubušaci su odradili dva meča i ostvarili isto toliko pobjeda (Vogošća 37:29 i Leotar 40:31), a večeras će praktično rutinski odradio meč šesnaestine finala Evropskog kupa protiv predstavnika "Kosova" Bese. U prvoj utakmici igranoj u Ljubuškom, Izviđač je trijumfovao razlikom od 21 gola (40:19).

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH RK Izviđač

