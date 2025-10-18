logo
Borac stigao do druge ovosezonske pobjede: Maglaj bez šansi u Boriku!

Borac stigao do druge ovosezonske pobjede: Maglaj bez šansi u Boriku!

Autor Haris Krhalić
0

Rukometaši Borca upisali su siguran trijumf nad ekipom Maglaja.

rk borac rk maglaj Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

U utakmici 4. kola Premijer lige BiH, rukometaši Borca stigli su do drugog ovosezonskog trijumfa. Nakon pobjede u Visokom protiv Bosne, crveno-plavi su danas savladali Maglaj u dvorani Borik rezultatom 35:30.

RK Borac – RK Maglaj 35:30 (18:12)

Početak utakmice donio je ujednačenu igru, a u 10. minutu Maglaj je prvi uspio da stigne do dva gola prednosti. Domaćin je nakon 5:7 napravio seriju od pet golova i poveo sa 10:7. Prekinuli su tu seriju gosti u 21. minutu, ali je Borac nakon toga vezao dva gola i stigao do +4 (12:8).

Prednost je do kraja prvog poluvremena rasla, a golom Miloša Nježića u posljednjim sekundama prvog dijela stigli su do +6 – 18:12.

Nastavio je Borac u istom ritmu i na startu drugog dijela, a na isteku 37. minuta bilo je ogromnih +9 (24:15).

Uspjeli su gosti malo da smanje zaostatak te da priđu na -5 na nekih 15 minuta do kraja. Ipak, nisu domaći rukometaši dozvolili da dođe do neizvjesne završnice te su na kraju zasluženo slavili.

Briljirao je Nebojša Grahovac na golu Borca sa 18 odbrana, dok je Stanko Stanković postigao devet golova. Nikša Trivunović je postigao jedan pogodak manje. 

Na drugoj strani Slađan Subotić imao je 11 odbrana, a Rijad Halilović postigao je sedam golova i bio najefikasniji u redovima gostiju.

