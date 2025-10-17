Mirko Mikić pred prvi meč Borca u Banjaluci: Ljudi su izgubili kulturu dolaska na domaće utakmice

Trener banjalučkih "crveno-plavih" nezadovoljan podrškom publike.

Borac m:tel u tri uvodna kola ostvario je po pobjedu i poraz (odgođen duel sa Izviđačem), a nakon dva meča u gostima, banjalučki "crveno-plavi" konačeno će zaigrati u svom "Boriku".

Banjalučani će u subotu od 19 časov ugostiti Maglaj, sa željom da potvrde igru iz Visokog, gdje su u duelu sa Bosnom stigli do prvog ovosezonskog trijumfa.

"Kada se igra kod kuće, ne bi trebalo da dovodimo u pitanje ambicije. Ozbiljno se spremamo, kao i za svaku utakmicu. Nismo pravili problem nakon poraza u Živinicama, nego smo pokušali izvući pouku, iz poraza, ali i iz pobjeda. Tako je bilo i u Visokom. Jasno je da nismo ništa napravili ukoliko to ne potvrdimo protiv Maglaja. Utakmici prilazimo na najozbiljniji mogući način", istakao je trener Borca m:tel Mirko Mikić, naglasivši da je ekipa iskoristila jučerašnji dan za oporavak, a danas još slijede video-analize i dodatne pripreme za duel protiv Maglaja.

"Vrlo važno je da na svakoj utakmici budemo na visokom energetskom nivou, tj. da u ovom zgusnutom rasporedu iskoristimo svaki mogući momenat da oporavimo igrače."

Borac m:tel u prethodnom periodu nije imao podršku publike kakva se očekuje. Svjestan je toga i Mikić, ali se nada da bi to moglo da se promijeni.

"Nadam se da će biti publike. Nažalost, ogroman problem banjalučkog rukometa je to što je publika jednostavno prestala da dolazi. Mi smo i prethodnih sezona imali domaće igrače, mladu ekipu, ali ljudi su jednostavno 'izgubili kulturu dolaska na domaće utakmice'. Nadam se da će se od sutra to promijeniti, da će ljudi doći da vide jedan rastrčan Borac, brz i moderniji u odnosu na ostale ekipe.U Visokom smo pokazali da igramo atraktivno, lijepo, i mislim da ljudi imaju šta da vide. Treba da podrže domaće igrače i nadam se mnogo većem odazivu nego što je to bio slučaj u prethodnim sezonama", poručio je trener "crveno-plavih".

Nikša Petrović srećan je što se tim vraća u Banjaluku i što će imati priliku da nakon dugo vremena odigra domaći meč.

"Maglaj nam je poznat protivnik, dobra su ekipa, a pokazali su da igraju dobro na strani i da ne dolaze sa bijelom zastavicom. Sigurno će doći da pokušaju nešto, ali na nama je da od prve minute uđemo jako i ne dozvolimo im da se nadaju ičemu. Pošto smo prve dvije utakmice u prvenstvu igrali u gostima, poželjeli smo utakmice u 'Boriku'. Liga je bila odgođena, što nam je bila otežavajuća okolnost, ali napokon smo dočekali da igramo u 'Boriku'", jasan je Petrović.

Miloš Nježić vjeruje da će Borac m:tel ostvariti trijumf i tako u dobrom raspoloženju dočekati derbi protiv Izviđača već u narednom meču u srijedu.

"Subota je, iskreno se nadam da će publika doći u velikom broju da nas podrži u prvoj utakmici u 'Boriku'. Naravno, idemo na pobjedu. Spremali smo se dobro, pokazali smo u Visokom da smo fizički spremni i da je to obrazac po kojem treba da igramo. Nadam se da ćemo to ispoštovati ne samo protiv Maglaja, nego i ubuduće. To bi trebalo da bude koncept na kojem će se bazirati naša igra. Vjerujem u ovu ekipu i pobjedu", rekao je Nježić.

Slično kao Borac m:tel, i Maglaj je odigrao dva prvenstva meča do sada, u kojima je upisao poraz od Gračanice i remi sa Bosnom.