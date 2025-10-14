logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se predsjednik Borca m:tel Vladimir Kuvalja: Ne gradimo samo tim, sagradićemo sistem koji će trajati 1

Oglasio se predsjednik Borca m:tel Vladimir Kuvalja: Ne gradimo samo tim, sagradićemo sistem koji će trajati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.ba
1

Prvi čovjek banjalučkog kluba govorio o narednim koracima, kojim će "Velikan iz Gospodske" biti stabilizovan na svim poljima.

Vladimir Kuvalja Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Prije nešto više od dva mjeseca Vladimir Kuvalja izabran je za predsjednika RK Borac m:tel, izvnio je odmah konkretne planove za stabilizaciju kluba, koji su danas detaljno obrazloženi.

U prvom saopštenju, Kuvalja je istakao da mu je želja, ali i cilj, da "Velikan iz Gospodske" bude stabilizovan na svim poljima.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Došao sam da stabilizujem Rukometni klub Borac i u toj misiji neću stati. Naš cilj je da klub ponovo postavimo na zdrave temelje organizaciono, finansijski i sportski. Borac mora da funkcioniše uređeno, profesionalno i u interesu svih koji vole ovaj klub.

U prošlosti je napravljeno nekoliko pogrešnih poteza koji su doveli klub u situaciju da ostane bez finansijskih sredstava i bez jasnog sistema funkcionisanja. Ali sa ovim sada timom ljudi u organizaciji, sredićemo to. Imamo sjajan tim i vjerujemo jedni u druge.

To ne ide preko noći, biće potrebno vrijeme da se sve stabilizuje. Ali ono što vam garantujem jeste da ću u naredne tri godine stabilizovati klub u potpunosti. Borac će biti rehabilitovan, uređen klub, ponos Banjaluke i Republike Srpske.

Кao što se zahvaljujem ljudima koji su uz mene i Upravi kluba, tako se moram iskreno zahvaliti i našim sponzorima koji ostaju uz Borac i koji su potvrdili svoju podršku.

Prije svega, m:tel-u kao generalnom sponzoru, zatim Elektroprivredi Republike Srpske, našem dugogodišnjem partneru, Banjalučkoj pivari, kompaniji BEMA, kao i institucijama Republike Srpske, gradu Banjaluka i građanima Banjeluke koji nas uvijek podržavaju.

Hvala svim sponzorima koji ostaju uz nas, ali i novim partnerima koji nam se pridružuju. Vjerovali su u klub i u mene, u sve što sam do sada radio, i čast mi je i veliko zadovoljstvo što ostaju dio naše priče.

Želim da Borac bude klub u kojem će najveći dio ekipe činiti naša djeca, momci koji su ponikli u našem sistemu ili dolaze iz bližeg okruženja Banjaluke. Imamo talentovane rukometaše, djecu koja žele da se dokažu, i za koje znam da će za ovaj klub ostaviti srce na terenu. To nije floskula, to je način igre, način života.
U sportu ne postoje oni koji pobjeđuju i oni koji gube. Postoje samo oni koji znaju zašto igraju i zbog čega igraju, oni koji se trude i oni koji odustaju. Ako nas sutra neko pobijedi, ili mi njega, to ništa ne mijenja. Važno je da znamo ko smo, šta radimo i zašto smo na terenu.

Imamo jedan dobar, mlad tim, pun energije i želje, uz nekoliko iskusnih igrača koji donose stabilnost i primjer mlađima. Vjerujem u njih. Na početku mi je najvažnije da imamo skladnu i jedinstvenu ekipu, a to će naši navijači najbolje vidjeti na terenu.

Borac će ponovo biti ono što je uvijek bio simbol snage, reda i zajedništva. Jer mi znamo šta radimo, zašto to radimo i kuda idemo."

Podsjetimo, Banjalučani su na otvaranju nove sezone poraženi od Konjuha 24:28.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Rukomet Vladimir Kuvalja

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Miki

Kakva demagogija dok su mu igrači gladni! Smiješan je!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC