Oglasio se predsjednik Borca m:tel Vladimir Kuvalja: Ne gradimo samo tim, sagradićemo sistem koji će trajati

Prvi čovjek banjalučkog kluba govorio o narednim koracima, kojim će "Velikan iz Gospodske" biti stabilizovan na svim poljima.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Prije nešto više od dva mjeseca Vladimir Kuvalja izabran je za predsjednika RK Borac m:tel, izvnio je odmah konkretne planove za stabilizaciju kluba, koji su danas detaljno obrazloženi.

U prvom saopštenju, Kuvalja je istakao da mu je želja, ali i cilj, da "Velikan iz Gospodske" bude stabilizovan na svim poljima.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Došao sam da stabilizujem Rukometni klub Borac i u toj misiji neću stati. Naš cilj je da klub ponovo postavimo na zdrave temelje organizaciono, finansijski i sportski. Borac mora da funkcioniše uređeno, profesionalno i u interesu svih koji vole ovaj klub.

U prošlosti je napravljeno nekoliko pogrešnih poteza koji su doveli klub u situaciju da ostane bez finansijskih sredstava i bez jasnog sistema funkcionisanja. Ali sa ovim sada timom ljudi u organizaciji, sredićemo to. Imamo sjajan tim i vjerujemo jedni u druge.

To ne ide preko noći, biće potrebno vrijeme da se sve stabilizuje. Ali ono što vam garantujem jeste da ću u naredne tri godine stabilizovati klub u potpunosti. Borac će biti rehabilitovan, uređen klub, ponos Banjaluke i Republike Srpske.

Кao što se zahvaljujem ljudima koji su uz mene i Upravi kluba, tako se moram iskreno zahvaliti i našim sponzorima koji ostaju uz Borac i koji su potvrdili svoju podršku.

Prije svega, m:tel-u kao generalnom sponzoru, zatim Elektroprivredi Republike Srpske, našem dugogodišnjem partneru, Banjalučkoj pivari, kompaniji BEMA, kao i institucijama Republike Srpske, gradu Banjaluka i građanima Banjeluke koji nas uvijek podržavaju.

Hvala svim sponzorima koji ostaju uz nas, ali i novim partnerima koji nam se pridružuju. Vjerovali su u klub i u mene, u sve što sam do sada radio, i čast mi je i veliko zadovoljstvo što ostaju dio naše priče.

Želim da Borac bude klub u kojem će najveći dio ekipe činiti naša djeca, momci koji su ponikli u našem sistemu ili dolaze iz bližeg okruženja Banjaluke. Imamo talentovane rukometaše, djecu koja žele da se dokažu, i za koje znam da će za ovaj klub ostaviti srce na terenu. To nije floskula, to je način igre, način života.

U sportu ne postoje oni koji pobjeđuju i oni koji gube. Postoje samo oni koji znaju zašto igraju i zbog čega igraju, oni koji se trude i oni koji odustaju. Ako nas sutra neko pobijedi, ili mi njega, to ništa ne mijenja. Važno je da znamo ko smo, šta radimo i zašto smo na terenu.

Imamo jedan dobar, mlad tim, pun energije i želje, uz nekoliko iskusnih igrača koji donose stabilnost i primjer mlađima. Vjerujem u njih. Na početku mi je najvažnije da imamo skladnu i jedinstvenu ekipu, a to će naši navijači najbolje vidjeti na terenu.

Borac će ponovo biti ono što je uvijek bio simbol snage, reda i zajedništva. Jer mi znamo šta radimo, zašto to radimo i kuda idemo."

Podsjetimo, Banjalučani su na otvaranju nove sezone poraženi od Konjuha 24:28.