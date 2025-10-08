Počinje nova sezona! Borac m:tel ide po bodove u Živinice! Mirko Mikić: "Najvažnije da kreće takmičenje"

Poslije mnogo muke i dugotrajne pauze, počinje rukometna Premijer liga Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučki Borac m:tel će novu sezonu otvoriti gostovanjem ekipi Konjuha (srijeda, 19.00).

Mnogo problema je bilo oko samog početka Premijer lige BiH zbog problema oko propozicija takmičenja, ali na radost ljubitelja rukometa, dogovor je postignut i šampionat počinje danas.

Tokom pripremnog perioda, Banjalučani su dva puta odmjerili snage sa Konjuhom i ostvarili polovičan učinak - u dvorani "Borik" krajem septembra zabilježili su pobjedu sa 28:21 (16:13), dok je na gostovanju u Živinicama nešto ranije rezultat iznosio 30:26 (16:14) u korist domaćina.

Pripreme su jedno, prvenstvo ipak nešto sasvim drugo, ali crveno-plavi s dosta optimizma putuju u Živinice, potvrdio je Mirko Mikić, trener Banjalučana za MONDO.

"Najvažnije je da počinje sezona. Bili smo svi onako u iščekivanju, šta će se desiti, hoće li se igrati ili neće. Prvi utisak je da je najvažnije da se ljudi dogovorili da to uopšte krene, da kao i svi sportisti na svijetu i mi počnemo da se takmičimo", rekao je Mikić.

Prema njegovim riječima, banjalučki tim će ići na pobjedu protiv Konjuha, koja ove sezone ima izuzetno visoke ambicije.

"Što se tiče te prve utakmice, idemo tamo s optimizmom. Dosta smo radili, dosta smo trenirali, spremali, odigrali dosta kontrolnih utakmica. Optimisti smo iako idemo na nezgodno gostovanje i igraćemo protiv ekipe koja ima ambiciju da bude u samom vrhu. Konjuh se ozbiljno pojačao i imaju ogromne ciljeve i ambicije u novoj sezoni. Međutim, mi vidimo svoju šansu, mislim da možemo napraviti dobar rezultat u Živinicama i na taj način smo se i spremali. Analizirali smo ih, ali ne pretjerano. Niti njih, niti bilo koga drugog. Nećemo pretjerano respektovati rivale već ćemo kao i uvijek gledati samo sebe, kako da ispravimo naše greške i poboljšamo našu igru".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mikić temelji svoj optimizam pred meč i na prijateljskim mečevima s Konjuhom.

"Odigrali smo i dvije pripremljene utakmice sa njima, vidimo tu negdje i našu šansu, s obzirom da smo odigrali dva neizvjesna meča. Vjerujem da možemo donijeti bodove iz Živinica", istakao je strateg crveno plavih i dodao da ima blagih kadrovskih problema.

"Svi imamo blagih problema sa povredama, međutim ništa strašno i neće pretjerano uticati na našu igru", istakao je trener Borca m:tel, a o ciljevima kluba za novu sezonu je istakao da o tome treba da govore čelnici.

"A ja znam šta hoću i znam šta mi možemo", zaključio je Mikić.

Upravo je u najavi meča na društvenim mrežama banjalučkog kluba objavljeno i šta se od njegovog tima očekuje u narednoj sezoni - uvijek najviše ambicije.

"Naši momci spremni su da krenu po prve ovosezonske bodove i pokažu da ambicije ostaju iste - vrh tabele i borba za trofeje", poručeno je iz banjalučkog kluba.

(MONDO)