Dobre vijesti i za rukometašice – sezona počinje 26. oktobra!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nova sezona Premijerlige BIH za rukometašice počinje krajem ovog mjeseca.

Premijer liga BIH za rukometašice počinje 26. oktobra Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon rukometaša koji će takmičenje u Premijer ligi BIH početi 8. oktobra, prvenstvo će krajem ovog mjeseca početi i rukometašice.

Upravni odbor RSBIH donio je odluku da Premijer liga BIH za rukometašice počne 26. oktobra i o tome obavijestio klubove.

Ni ove sezone neće biti klubova koji pripadaju Rukometnom savezu Herceg-Bosne, a to su Grude, Izviđač i Zrinjski, tako da će se takmičiti šest klubova – Hadžići, Borac, Goražde, Krivaja, Krajina i Ilidža.

Izvor: MONDO

Igraće se po dvokružnom sistemu, a potom će se igrati plej-of. U jesenjem dijelu sezone biće odigrano pet kola, a u proljetnom još pet, plus četiri utakmice plej-ofa.

"Pozdravljamo ovu odluku Upravnog odbora RSBIH o početku prvenstva, ali moramo da kažemo da je prvobitna želja nas 6 klubova bila da se igra četverokružnom sistemu, međutim, to nije usvojeno. Ovo je prelazno rješenje sa 6 ekipa, nadam se i učinićemo sve da se bar u narednoj sezoni promijeni sistem takmičenja, jer nije u interesu rukometa da u jesenjem dijelu igramo pet utakmica. Isto tako nije nikom u interesu da ne igramo prvenstvo, a što se vrlo lako moglo desiti s obzirom na sve okolnosti. Početak prvenstva obradovaće sve klubove, trenere, igrače, igračice, sponzore i sve koji prate rukomet“, rekao je u izjavi za MONDO Muhamed Čović predsjednik skupštine ŽRK Hadžići, aktuelnog šampiona države.

Parovi 1. kola PLBH za rukometašice:
Ilidža – Hadžići
Borac – Goražde
Krivaja - Krajina

Tagovi

Rukomet ŽRK Borac ŽRK Hadžići

