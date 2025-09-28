logo
EHF dolazi u prvu zvaničnu posjetu Rukometnom savezu BiH!

EHF dolazi u prvu zvaničnu posjetu Rukometnom savezu BiH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Tema posjete će biti funkcionisanje RSBIH.

EHF dolazi u prvu zvaničnu posjetu Rukometnom savezu BiH Izvor: MONDO/Samir Cacan

Stanje u bh. rukometu je reklo bi se na alarmantno lošem nivou, a zbog nefunkcionisanja Rukometnog saveza BIH upitan je i početak Premijer lige BIH.

Datum početka prvenstva i dalje nije poznat, pa su klubovi iz Republike Srpske dali Savezu rok do srijede da se očituje o Premijer ligi BIH, u suprotnom su najavili igranje Prve lige RS.

Tračak nade za bh rukomet mogla bi biti prva zvanična posjeta Evropske rukometne federacije Rukometnom savezu BIH, koja je najavljena za 29.oktobar.

"U delegaciji EHF će biti predsjednik Mihael Viderer, potpredsjednik Predrag Bošković i šef takmičarske komisije Božidar Đurković. Tema posjete će biti funkcionisanje saveza kao i problematika sa kojom se susrećemo svake godine. Pokušaćemo na tom sastanku da odredimo aktivnosti koje će otkloniti probleme sa kojima se godinama susrećemo. Veoma nam je drago zbog najavljene posjete i to ce biti prva zvanična posjeta rukovodstva EHF Rukometnom savezu BIH", rekao je u izjavi za naš portal predsjednik UO RSBIH Vladimir Branković.

