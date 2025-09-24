logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitan sastanak u Rukometnom savezu RS: Tema Premijer liga BiH 1

Hitan sastanak u Rukometnom savezu RS: Tema Premijer liga BiH

Autor Dragan Šutvić
1

Na sastanak su pozvani predstavnici svih klubova koji treba da se takmiče u Premijer ligi BiH.

Sastanak u Rukometnom savezu Republike Srpske o početku Lige BiH Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević zakazao je sastanak, s obzirom na to da još nije počela nova sezona u Premijer ligi BiH za rukometaše i rukometašice, što je presedan u evropskom rukometu.

Na ovaj sastanak pozvani su predstavnici klubova iz Republike Srpske koji treba da se takmiče u Ligi BiH - ŽRK Borac, te RK Borac m:tel, MRK Sloga, Leotar i Derventa.

Osim toga ovom sastanku prisustvovaće predsjednik Rukometnog saveza BiH Vladimir Branković kao i Aleksandar Vrhovac, komesar za takmičenje Premijer lige za rukometaše i advokat Rukometnog saveza Republike Srpske Andrej Obradović.

Sastanak je zakazan za četvrtak, 25. septembra u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske u Banjaluci, sa početkom u 13 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Rukometna liga BiH Rukometni savez BiH Rukometni savez RS

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Banjaluka

Sad će to Branković sve da rješi, vrlo sposoban lik

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC