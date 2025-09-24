Hitan sastanak u Rukometnom savezu RS: Tema Premijer liga BiH

Na sastanak su pozvani predstavnici svih klubova koji treba da se takmiče u Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević zakazao je sastanak, s obzirom na to da još nije počela nova sezona u Premijer ligi BiH za rukometaše i rukometašice, što je presedan u evropskom rukometu.

Na ovaj sastanak pozvani su predstavnici klubova iz Republike Srpske koji treba da se takmiče u Ligi BiH - ŽRK Borac, te RK Borac m:tel, MRK Sloga, Leotar i Derventa.

Osim toga ovom sastanku prisustvovaće predsjednik Rukometnog saveza BiH Vladimir Branković kao i Aleksandar Vrhovac, komesar za takmičenje Premijer lige za rukometaše i advokat Rukometnog saveza Republike Srpske Andrej Obradović.

Sastanak je zakazan za četvrtak, 25. septembra u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske u Banjaluci, sa početkom u 13 časova.

