Još se ne zna kad počinje Premijer liga BiH u rukometu

Nema pomaka u rukometnom sportu Bosne i Hercegovine, ni nakon današnje sjednice Predsjedništva RS BiH.
I dalje se ne zna datum početka muške lige u prvenstvu BiH, dok je neizvjesno ko će uopšte da igra u ženskoj konkurenciji, piše "Glas Srpske".
Čelnici saveza iz Federacije BiH se igraju "gluvih telefona" i ne žele da se uopšte pronađe dogovor. Razmirice i dalje traju oko prošlosezonskog izbacivanja ženskih timova iz hrvatske komponente.
Iako pojedini timovi žele da se vrate u takmičenje to im čelnici iz reda hrvatskog naroda ne dozvoljavaju.
Naravno na najvećem gubitku su klubovi koji su se spremali i računali da će prvenstvo da počne polovinom septembra.
Treneri su tempirali formu, tražili rivale a sad sve urađeno "pada u vodu" jer je jasno da prvenstvo neće početi.
I to nije kraj muka. Naime, moguća je i kazna Evropske rukometne federacije. Kako liga zvanično nije počela moguće je da dođe do suspenzije.
U najboljem slučaju EHF bi morao da nametne prinudna rješenja kako bi riješio ovu situaciju.
(MONDO, Glas Srpske)