Još se ne zna kad počinje Premijer liga BiH u rukometu

Nema pomaka u rukometnom sportu Bosne i Hercegovine, ni nakon današnje sjednice Predsjedništva RS BiH.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

I dalje se ne zna datum početka muške lige u prvenstvu BiH, dok je neizvjesno ko će uopšte da igra u ženskoj konkurenciji, piše "Glas Srpske".

Čelnici saveza iz Federacije BiH se igraju "gluvih telefona" i ne žele da se uopšte pronađe dogovor. Razmirice i dalje traju oko prošlosezonskog izbacivanja ženskih timova iz hrvatske komponente.

Iako pojedini timovi žele da se vrate u takmičenje to im čelnici iz reda hrvatskog naroda ne dozvoljavaju.

Naravno na najvećem gubitku su klubovi koji su se spremali i računali da će prvenstvo da počne polovinom septembra.

Treneri su tempirali formu, tražili rivale a sad sve urađeno "pada u vodu" jer je jasno da prvenstvo neće početi.

I to nije kraj muka. Naime, moguća je i kazna Evropske rukometne federacije. Kako liga zvanično nije počela moguće je da dođe do suspenzije.

U najboljem slučaju EHF bi morao da nametne prinudna rješenja kako bi riješio ovu situaciju.

(MONDO, Glas Srpske)