Crvena zvezda odmah dobila šamar: U prvom kolu poraz od 10 razlike!

Autor Dragan Šutvić
0

Teško da će Crvena zvezda moći u gornji dio tabele sa ovakvom igrom do kraja sezone.

RK Crvena zvezda će se boriti za opstanak Izvor: MN PRESS

Nova sezona Arkus lige u konkurenciji rukometaša započela je goleadom u utakmici između Vojvodine i Vranja, iz koje su kao pobjednici izašli Novosađani. Vicešampion države je slavio na Slanoj bari rezultatom 46:36, iako je na poluvremenu imao samo gol prednosti. Najefikasniji u dresu Vojvodine bio je devetostruki strijelac Stefan Dodić, koji je proglašen za igrača utakmice. Pratio ga je Vojin Čabrilo sa sedam pogodaka, dok su se u poraženom sastavu izdvojili Njegoš Đukić sa deset i Milan Dakić sa osam golova.

Aktuelni šampion Partizan sezonu je otvorio pobedom na gostovanju Dubočici 54 – 25:31 (10:14). Crno-bijeli su samouvjereno kontrolisali tok meča, osim početkom drugog poluvremena kada su Leskovčani imali napad za izjednačenje. Dva igrača istakla su se po dvocifrenom učinku – Nikola Crnoglavac je predvodio napad Partizana sa deset golova, a isti broj pogodaka zabilježio je Goran Ristović u dresu Dubočice 54. Crnoglavcu je pripalo MVP priznanje, a crno-bijelima dva boda posle sigurne igre u završnici.

Za kraj prvog kola Metaloplastika je u Šapcu, pred oko 1.100 gledalaca, ubjedljivo savladala Crvenu zvezdu – 39:29 (22:14). Tokom posljednjih deset minuta prvog poluvremena gosti su postigli svega dva pogotka, a domaćin devet. Plavi su tako stekli veliko samopouzdanje pred nastavak susreta, u kom su stekli dvocifrenu prednost. Aljoša Damjanović je imao zapaženu ulogu u trijumfu svog tima sa devet golova i njemu je pripala plaketa namijenjena igraču utakmice. U dresu Zvezde istakli su se Nemanja Obradović i Nikola Ivanović sa po sedam pogodaka.

