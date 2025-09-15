logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najluđa rukometna asistencija sezone, a tek je počelo: U skoku, bez gledanja bacio loptu iza leđa preko cijelog terena

Najluđa rukometna asistencija sezone, a tek je počelo: U skoku, bez gledanja bacio loptu iza leđa preko cijelog terena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nevjerovatan potez španskog rukometaša Karlosa Alvareza u rukometnom derbiju Benfike i Sportinga.

najludja asistencija iza ledja preko cijelog terena Izvor: x/printscreen/@AndebolPortugal

Nevjerovatno kakvu smo asistenciju vidjeli na derbiju portugalske lige između Sportinga i Benfike. Španski rukometaš na desnom krilu Karlos Alvarez je pokazao da će biti sjajno pojačanje  po dolasku iz Ademar Leona.

Nakon pobjede nad Maritimom u prvom kolu portugalske lige 36:29 razbio je Sporting velikog rivala Benfiku 42:32 (20:13), a jedan potez Španca sve je oduševio.

Nakon izgubljene lopte Sportinga Benfika je krenula u kontru, a u 48. minutu meča imao je snage Alvarez da istrči skroz nazad. Iako je imao Sporting igrača manje uspio je da zatvori liniju dodavanja i da se nađe na pravom mjestu.

Ipak da je upao sa loptu u 6 metara bio bi sviran sedmerac, a umjesto toga on je ni iz čega stvorio pogodak svom timu. Skočio je, uhvatio loptu i bez gledanja je bacio u kontru. Uhvatio je loptu njegov saigrač Kiko Košta i uspio je da postigne pogodak. Uživajte u ovom fantastičnom golu: 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:39
RUKOMET Srbija ispustila pobedu protiv Islanda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC