Najluđa rukometna asistencija sezone, a tek je počelo: U skoku, bez gledanja bacio loptu iza leđa preko cijelog terena

Nevjerovatan potez španskog rukometaša Karlosa Alvareza u rukometnom derbiju Benfike i Sportinga.

Izvor: x/printscreen/@AndebolPortugal

Nevjerovatno kakvu smo asistenciju vidjeli na derbiju portugalske lige između Sportinga i Benfike. Španski rukometaš na desnom krilu Karlos Alvarez je pokazao da će biti sjajno pojačanje po dolasku iz Ademar Leona.

Nakon pobjede nad Maritimom u prvom kolu portugalske lige 36:29 razbio je Sporting velikog rivala Benfiku 42:32 (20:13), a jedan potez Španca sve je oduševio.

Nakon izgubljene lopte Sportinga Benfika je krenula u kontru, a u 48. minutu meča imao je snage Alvarez da istrči skroz nazad. Iako je imao Sporting igrača manje uspio je da zatvori liniju dodavanja i da se nađe na pravom mjestu.

Ipak da je upao sa loptu u 6 metara bio bi sviran sedmerac, a umjesto toga on je ni iz čega stvorio pogodak svom timu. Skočio je, uhvatio loptu i bez gledanja je bacio u kontru. Uhvatio je loptu njegov saigrač Kiko Košta i uspio je da postigne pogodak. Uživajte u ovom fantastičnom golu:

E o prémio de melhor assistência vai para... Carlos Alvarez#andebolportugal#placard#PlacardAndebol1pic.twitter.com/U42JTF9QKy — Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal)September 13, 2025

(MONDO)

BONUS VIDEO: