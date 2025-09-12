logo
Na utakmici Zvezde trljali oči, nisu vjerovali da je to Katrin Lunde: Najveća svih vremena zaigrala u Beogradu

Autor Dragan Šutvić
0

Katrin Lunde, najveće pojačanje u istoriji Zvezde, odigrala prvi meč u crveno-bijelom.

Katrin Lunde debitovala za ŽRK Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Slavna norveška rukometašica Katrin Lunde (45) zaigrala je za Crvenu zvezdu, kao najveće pojačanje u istoriji srpskog kluba. Olimpijska šampionka iz Pariza 2024, Londona 2012. i Tokija 2008. prvi put je branila gol crveno-bijelih u Beogradu, na utakmici protiv Mladosti.

Najtrofejnija rukometašica svih vremena potpisala je ugovor do kraja kalendarske 2025. godine. Beograd i Srbija joj nisu nepoznati, jer je njen partner Nikola Trajković, srpski trener i bivši fudbaler Crvene zvezde, sa kim ima ćerku Atinu (10).

Pogledajte kako je trostruka olimpijska šampionka, dvostruka šampionka sveta i čak sedmostruka šampionka Evrope debitovala za Zvezdu: 

