Dejan i Katrina u izboru za najbolje na svijetu: Srbija čeka nagradu, Hrvati imaju trojicu na listi

Dejan Milosavljev i Katrina Lunde su nominovani za najbolje rukometne golmane planete.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija ima dva predstavnika u glasanju za rukometaša i rukometašicu godine. Oba su na golu, a od toga jedan kandidat je u Srbiji od juče!

Objavljene su nominacije za najbolje pojedince u 2025. godini, a Srbija ima pikove na golu. Među rukometašima je to čuvar mreže reprezentacije Srbije Dejan Milosavljev, a među rukometašicama nova golmanka Crvene zvezde Katrina Lunde.

Sa kim se bori Banda, a sa kim Katrina?

Među golmanima nominovanim za najboljeg ove godine su čak dva Hrvata - Ivan Pešić i Dominik Kuzmanović. Tu su i Remi Debone, Serge Ernandez, Kevin Meler i dva najveća favorita za trofej Andreas Volf i Emil Nilsen.

Među rukometašicama su tu Johana Bundsen, Kleopatra Darlo, Laura Glauser, Ana Kristensen, Altea Rajnhard, Sandra Tofrt i Hamadu Sako.

Ko je nominovan u polju?

Što se tiče rukometašica nominovane su Sara Bukti, Kara Bratset, Tale Deila, Helena Elver, Lusi Granije, Dion Houše, Este Nze Minko, Elizabet Omoregi, Johana Rajhert i Heni Reistad. Kod rukometaša tu je Hrvat Mario Šoštarić kao i dva brata Kiko i Martim Košta. Uz njih su u konkurenciji Ludovik Fabregas, Matijas Gidsel, Emil Jakobsen, Gisli Kristijanson, Dika Mem, Ajmerik Min i Magnus Saugstrup.

Titule iz prošle godine imaju šanse da brane Emil Nilsen, Matijas Gidsel i Katrina Lunde, dok je Stine Oftedal završila karijeru.