"Filipe, neka te Bog čuva, drži se": Marko Perković Tompson poslao poruku otpuštenom golmanu srpskog kluba

Hrvatski pjevač Marko Perković Tompson poslao je poruku Filipu Iviću nakon što je Hrvat otpušten iz Vojvodine zbog dolaska na njegov koncert.

Ne prestaje Filip Ivić da se bavi Markom Perkovićem Tompsonom. Nekadašnji reprezentativac Hrvatske dobio je otkaz u Vojvodini nakon što je bio na koncertu Tompsona u Zagrebu na kome se skupilo 500.000 ljudi, a nakon toga je posjetio koncert ovog hrvatskog pjevača i u Sinju.

Sada je proslavio 33. rođendan i objavio čestitku od ovog pjevača. "Bok, Filipe, evo čuo sam da ti je rođendan. Od srca želim da ti čestitam, nek te dragi Bog čuva. Drži se, vidimo se", rekao je Tompson u specijalnoj poruci.

Ko je Filip Ivić i zašto je dobio otkaz?

Nekadašnji rukometni reprezentativac Hrvatske trebalo je da bude najveće pojačanje Vojvodine poslije odlaska Andreja Trnavca u Partizan, ali je dobio otkaz nakon što je primijećen na koncertu pjevača koji veliča ustaški pokret. Ponikao je u Zagrebu, a igrao je u Kjelceu, Gumersbahu, Celjeu, Šamberiju i prošle godine u Pelisteru. Tu je uzeo titulu zajedno sa Srbima Urošem Borzašem, Ilijom Abutovićem i Bogdanom Radivojevićem.

"Jako sam srećan što dolazim u Vojvodinu, klub koji je 11 puta uzastopno bio prvak Srbije. Dolazim u klub koji dugi niz godina predstavlja Srbiju u evropskim takmičenjima. Veseli me dolazak jer ću imati priliku da igram sa vrhunskim igračima, kao što je i kroz sam klub prošlo dosta vrhunskih rukometaša. Želim da svojim iskustvom i znanjem pomognem ekipi da ostvarimo još bolje rezultate i da vratimo titulu tamo gdje pripada.

Poziv Vojvodine nisam dugo razmatrao - odmah sam znao da je to pravi korak za mene. Vjerujem da je dolazak u Vojvodinu sjajna odluka za moj dalji razvoj i siguran sam da mogu mnogo da napredujem u ovom okruženju", rekao je Filip Ivić kada je 23. juna promovisan u novog čuvara mreže "stare dame".

Vojvodina hitno reagovala

"Rukometni klub Vojvodina, kao simbol Novog Sada, Vojvodine i šampionske Srbije, temelji svoje postojanje ne samo na sportskim uspjesima, već i na poštovanju prema istoriji, žrtvama i vrijednostima koje nas čine ponosnim narodom. Sa zaprepašćenjem smo primili vijest da je golman Filip Ivić prisustvovao ustaškom skupu Marka Perkovića Tompsona, događaju koji ne predstavlja nikakvo muzičko okupljanje, već ustaški pir na kom se otvoreno veličaju ideje i simboli koji su za srpski narod sinonim za zločine.

Za nas, kao klub koji nosi grb srpskog naroda, to nije i ne može biti prihvatljivo. U RK Vojvodina nema i neće biti mjesta za onoga ko prisustvuje događaju koji vrijeđa uspomene na hiljade nevinih žrtava, na Jasenovac, na 'Oluju' i na srpska ognjišta. Zbog toga je uprava kluba odmah raskinula ugovor sa Filipom Ivićem, jer niko ko stoji rame uz rame sa onima koji slave zlo, ne može istovremeno nositi dres kluba koji pripada ovom narodu i ovom gradu! Naš klub ne dijeli ljude po naciji ili vjeri, ali jasno i glasno dijelimo dobro od zla, ljudskost od neljudskosti, poštovanje od uvrede. I to ćemo činiti dokle god postoji RK Vojvodina.

Hvala svim navijačima i građanima koji razumiju ovu odluku. Naš odgovor nije osveta, već dostojanstvo!!! Naša snaga je ljubav prema Srbiji. Za Novi Sad. Za Vojvodinu. Za Srbiju. Živjela Srbija !!!", pisalo je u saopštenju predsjednika kluba Dušana Bajatovića.

Šta je rekao Ivić?

"Odgojen sam da volim svoje, a poštujem tuđe. U svojoj dosadašnjoj karijeri imao sam čast biti u timu sa igračima svih nacija, svih vjera i svih političkih uvjerenja. Sukobljavali smo se samo i isključivo na terenu, u duhu fer-pleja, a van sportskih terena bili smo nerazdvojni. Veče je za mene bilo posebno emotivno jer sam na ovom koncertu bio bez svog najboljeg prijatelja Nikole Pokrivača, koji je nedavno tragično izgubio život, a kao reprezentativac slavio pobjede naših 'vatrenih' uz stihove zajedništva i povezivanja svih građana Hrvatske uz pjesmu 'Lijepa li si…'

Svaka negativna interpretacija mog dolaska na koncert, osim uživanja u pjesmi koja povezuje 500.000 ljudi te odavanja počasti mom prijatelju – neutemeljena je. Naravno, poštujem pravo mog sada već bivšeg kluba da donosi vlastite poslovne odluke u skladu sa svojim procjenama. Svojim bivšim saigračima sa kojima nisam još zaigrao te svom bivšem klubu RK Vojvodina iz srca želim svako dobro i svaki uspjeh na sportskom terenu. Nastavljam trenirati, boriti se za sportske vrijednosti i duh olimpizma iz moje profesionalne karijere te biti ono u čemu sam najbolji – sportista otvorenog srca i uma. Uvažite ovo kao moje jedino javno istupanje na ovu temu. Volim svoju domovinu, svoj narod i svoju vjeru", napisao je Ivić.