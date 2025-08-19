Austrijanci pod lupom: Novčane kazne za Tompsonove fanove

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su prisustvovali koncertu kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona na zagrebačkom hipodromu.
Državljanima Austrije navodno su izrečene novčane kazne jer je utvrđeno da su prekršili stroge austrijske zakone koji se odnose na nedozvoljene povike i simbole, nezvanično saznaje "24sata".
"Austrijske vlasti imaju mogućnost, da pod određenim uslovima, provode istrage izvan granica svoje zemlje. To je utvrđeno u austrijskom krivičnom zakonu", saopšteno je iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.
Austrijska istražna tijela pregledaju snimke i fotografije sa nedavnog koncerta za koji je u Austriji prodato više od 18.000 ulaznica.
Prije sedam godina, austrijske vlasti izmijenile su zakon i proširile listu zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske, čije promovisanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.
