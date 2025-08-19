logo
Austrijanci pod lupom: Novčane kazne za Tompsonove fanove 1

Austrijanci pod lupom: Novčane kazne za Tompsonove fanove

Autor Dušan Volaš
1

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su prisustvovali koncertu kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona na zagrebačkom hipodromu.

Austrijanci pod lupom: Novčane kazne za Tompsonove fanove Izvor: Youtube printscreen / Marko Perković Thompson

Državljanima Austrije navodno su izrečene novčane kazne jer je utvrđeno da su prekršili stroge austrijske zakone koji se odnose na nedozvoljene povike i simbole, nezvanično saznaje "24sata".

"Austrijske vlasti imaju mogućnost, da pod određenim uslovima, provode istrage izvan granica svoje zemlje. To je utvrđeno u austrijskom krivičnom zakonu", saopšteno je iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Austrijska istražna tijela pregledaju snimke i fotografije sa nedavnog koncerta za koji je u Austriji prodato više od 18.000 ulaznica.

Prije sedam godina, austrijske vlasti izmijenile su zakon i proširile listu zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske, čije promovisanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.

SRNA

Momcilo

Šta čekaš Srbijo !!!Kažnjavaj sve koji su bili tamo, bili Hrvati ili Srbi, pokreni postupak . Kako Hrvati kažnjavaju Srbe? Vracaj im! Ne razumiju oni drugi jezik .

