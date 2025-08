Juče, 4. avgusta se na Hipodromu u Sinju održao koncert Marka Perkovića Tompsona, a isti je kasnio više od sat vremena.

Izvor: Youtube printscreen / Marko Perkovic Thompson

Kontroverzni Hrvat Marko Perković Tompson oglasio se nakon koncerta održanog 4. avgusta u Sinju, na dan godišnjice akcije "Oluja", i tom prilikom uputio izvinjenje svima koji su prisustvovali događaju.

U svojoj objavi Tompson se izvinio posjetiocima koncerta, otkrivši da je i sam sa porodicom satima putovao ka Sinju i da su se kući, u Split, vratili tek narednog jutra oko devet časova.

On se posebno osvrnuo na nezadovoljne posjetioce, pokušavajući da opravda propuste organizatora. Poručio je da osjeća ličnu odgovornost, budući da su ljudi došli upravo zbog njega i njegove muzike.

Izvor: EPA/ANTONIO BAT

"Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli da dođu do samog prostora koncerta. I ja sam takođe, sa svojom porodicom i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine.

S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da iko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, muziku i emociju.

Duboko saosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno izvinjavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osećam odgovornost jer ste zbog mene i moje muzike bili tamo", napisao je na Fejsbuku.

Vidi opis Tompson napao organizatore nakon koncerta u Sinju: "Vjerujte, i meni je teško" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Neja Markicevic / CROPIX / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Hrvati izviždali Tomspona

Juče, 4. avgusta se na Hipodromu u Sinju održao koncert poznatog mrzitelja Srba i svega što je srpsko Marka Perkovića Tompsona, na kojem se očekivalo oko 150.000 posjetilaca.

Iako je koncert trebao da počne u 21 čas, zbog velike gužve koji još nisu uspeli da uđu, početak je kasnio oko sat vremena. Organizatori tvrde da je prodato svih 150.000 ulaznica, a nezadovoljna publika na ulazu zviždala je zbog čekanja. Sa bine su se ponovo obratili organizatori i zamolili okupljene da se pomjere prema jugu i budu strpljivi, jer "nije fer da koncert počne dok svi ne uđu".

(Mondo)