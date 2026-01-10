Tesla više nije kralj: Evropa okrenula leđa Masku, brojke brutalne

Prodaja Teslinih automobila u Evropi pala je za skoro 28 odsto, dok konkurencija, posebno iz Kine, bilježi snažan rast.

Izvor: Tesla

Protekli period je za kompaniju Tesla bio prilično turbulentan, a završio se novim padom prodaje njenih automobila. Kompanija Ilona Maska izgubila je status dominantnog igrača na tržištu električnih vozila, pa će biti posebno zanimljivo vidjeti kako će se situacija razvijati tokom ove godine.

Nakon naglog rasta prije nekoliko godina uslijedio je pad prodaje, a razlozi su više puta pominjani. Oni se kreću od sve jače konkurencije sa istoka, pa do nezadovoljstva Maskom i njegovim političkim angažmanom. I pored slabijih prodajnih rezultata, tržišna vrijednost Tesle i dalje je znatno iznad bilion dolara, tačnije oko 1,36 biliona, a investitori i dalje vjeruju Masku i njegovoj viziji koja se više ne odnosi isključivo na automobile, već i na robotaksije i robote.

Kada je riječ o samim automobilima, prodajni rezultati na evropskom tržištu tokom prošle godine su prilično poražavajući, ili kako su to slikovito opisali na Electreku, radi se o pravom krvoproliću na većini velikih tržišta. Kompanija Tesla je bila u plusu samo na jednom tržištu, u Norveškoj, gdje je prodaja porasla za više od 40 odsto. Ipak, na nivou cijele Evrope prodaja je, u poređenju sa 2024. godinom, pala za skoro 28 odsto.

Izvor: Tesla

Dok je 2024. godine kompanija Tesla na evropskom tržištu prodala oko 326 hiljada automobila, prošle godine ta brojka je pala na nešto više od 235 hiljada vozila.

Na pojedinim tržištima situacija je posebno zabrinjavajuća. Najviše se ističe pad prodaje u Švedskoj, koji je premašio 66 odsto, dok je u Belgiji pad veći od 50 odsto. Posebno je upadljiva situacija u Njemačkoj, gdje je zabilježen pad od nešto manje od 50 odsto, sa 37,5 hiljada prodatih vozila na manje od 20 hiljada. Tesla je u značajnom minusu i u Francuskoj, gdje pad iznosi 37,5 odsto, zatim u Holandiji sa 44,5 odsto, Danskoj sa 41 odsto, dok je na većini ostalih tržišta pad takođe dvocifren.

Zašto je Norveška izuzetak?

Jedan od razloga za veliki skok prodaje u Norveškoj jeste promjena sistema državnih podsticaja. Ova zemlja mijenja program subvencija, pa će pojedini skuplji automobili, poput Teslinih, tokom ove godine ostati bez poreskih olakšica. Zbog toga su mnogi kupci krajem 2025. godine odlučili da kupe Tesla vozilo, svjesni da će ih ti automobili ove godine koštati znatno više. Upravo zato u narednom periodu ne treba očekivati tako snažan rast na ovom tržištu, a biće zanimljivo vidjeti koliko će se Norvežana ove godine odlučiti da kupi Teslu, piše Zimo.

Što se tiče globalne slike, kompanija Tesla je tokom prošle godine isporučila 1,64 miliona vozila, što predstavlja pad od devet odsto, dok je u istom periodu prodaja električnih automobila kineskog BYD-a porasla na 2,26 miliona.