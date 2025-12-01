logo
Xiaomi pregazio Teslu: Električni SUV napravio haos na tržištu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Zahvaljujući brutalnim performansama i odličnom dometu, Xiaomi YU7 električni SUV u Kini se prodaje bolje nego Tesla Model Y. A Xiaomi je to znao da obilježi.

Xiaomi YU7 električni SUV u Kini se prodaje bolje nego Tesla Model Y Izvor: Xiaomi

Iako još uvek novajlija, Xiaomi veoma brzo dokazuje svoje znanje u EV sektoruYU7 električni SUV je za vrlo kratko vrijeme postao hit i uspio da uzdrma tržište.

Prema najsvježijim podacima za oktobar 2025, ukupna prodaja Xiaomi električnih automobila iznosila je 48.654 primerka, a YU7 je bio zaslužan za 33.662 vozila od tog ukupnog broja.

Nezavisne analize tržišta pokazuju da je ova cifra u Kini zapravo nadmašila isporuke dugogodišnjeg šampiona za isti mjesec - Tesla Model Y. Otkako su počele u julu, kumulativne YU7 isporuke premašile su 70.000 jedinica, što je obezbijedilo Xiaomi-ju mjesto među vodećim proizvođačima električnih vozila u zemlji, piše ArenaEV.

YU7 koristi naprednu 800V silicijum-karbidnu visokonaponsku arhitekturu, a kupci imaju nekoliko pogonskih opcija, počev od 2WD verzije. Ovaj model ima jedan motor koji generiše 235 kW i 528 Nm obrtnog momenta, što mu omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/sat za 5,88 sekundi. Prelazak na 4WD verzije sa dva motora otključava ozbiljnu snagu - brojke skaču na 365 kW i 690 Nm, čime se vrijeme od 0 do 100 km/sat skraćuje na 4,27 sekundi. Najbolje opremljeni model oslobađa 508 kW i masivnih 866 Nm obrtnog momenta, što iz mjesta lansira EV do 100 km/sat za svega 3,23 sekunde.

Postoje dva različita sistema baterija: 2WD i srednja 4WD varijanta koriste 96,3 kWh LFP bateriju koja obezbjeđuje CLTC domet do 835 km. Najsnažnija 4WD verzija prelazi na 101,7 kWh NMC bateriju, što daje i dalje odličan domet od 760 km. Nazvana Xiaomi YU7 Max, ova verzija podržava ultra-brzo punjenje od 5.2C, što omogućava punjenje od 10 do 80 procenata za 12 minuta, ili dodavanje do 620 km energije za samo 15 minuta.

Kako bi proslavio tržišni uspjeh, Xiaomi je predstavio ograničeno izdanje YU7 Max modela sa ekskluzivnom "Crystal Purple" bojom na 2025 Guangzhou Auto Show sajmu. Ovo je ujedno i zvaničan početak brendove usluge naručivanja posebnih boja vozila, sa ciljem da se uvede 100 jedinstvenih nijansi tokom naredne tri godine.

Ove specijalne boje Xiaomi naplaćuje od 11.000 juana (oko 1.310 evra), a kupcima omogućavaju da biraju i između kolekcije posebnih alu-felni, obojenih Brembo kočionih čeljusti i ekskluzivnih završnih obrada poput crno-bijele keramičke završnice, zlatnih karbonskih vlakana ili možda najupadljivijeg izbora - 24K zlata.

Izvor: Xiaomi

