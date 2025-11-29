Luka Dončić došao na meč u automobilu od 5 miliona dolara: Postoji samo 99 ovakvih na svijetu

Luka Dončić je na utakmicu Lejkersa i Dalasa došao u automobilu od 5 miliona dolara. Jedna od samo 99 "mašina" napravljenih kada je ovaj model u pitanju.

Izvor: Printscreen/X/NBAonPrime

Luka Dončić je sa Los Anđeles Lejkersima srušio Dalas (129:119). Bio je slovenački reprezentativac posebn motivisan protiv svog bivšeg tima, ali to nije bilo sve. Prije početka utakmice svi su gledali u njega jer je u dvoranu došao u automobilu od 5 miliona dolara.

U pitanju je Bugati W16 Mistral koji košta pravo bogatstvo. Ovo je jedan od ukupno 99 ovakvih automobila koliko ih je napravljeno. Može se reći da vozi jedan poseban auto koji je po mnogo čemu unikatan. Zato je i njegov snimak postao viralan.

Luka pulled up in a Bugatti ‍



Black Friday Gameday | Watch Mavericks vs. Lakers at 10 PM ET on@PrimeVideopic.twitter.com/2Q06lFRMk0 — NBA on Prime (@NBAonPrime)November 29, 2025

Navodno je Bugati Mistral najbrži roadster ikada napravljen, ima W16 motor sa četiri turbo punjača i 1.600 konjskih snaga i na jednom testiranju u Njemačkoj dostigao je brzinu od 454 km/h.

Utvrđeno je i da od 0 do 100 km/h dolazi za samo 2,5 sekundi što je zaista impresivno.

Što se utakmice tiče, Luka je meč završio sa dabl-dabl učinkom (35, 11sk) i pokazao je Mavsima još jednom kakvu su grešku napravili što su ga trejdovali.