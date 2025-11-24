logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka ustao i izgovorio jednu rečenicu: Zbog ovoga ga Dalas nikada neće preboljeti

Luka ustao i izgovorio jednu rečenicu: Zbog ovoga ga Dalas nikada neće preboljeti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nije Luka Dončić bio samo lider Dalas Maveriksa, on je istinski volio grad i navijače što je pokazao i poslije meča Lejkersa i Jute.

Luka Dončić pomenuo Dalas na konferenciji Izvor: X/MFFL NATION

"Da li si video Kauboje?", rekao je Luka Dončić i naterao je suze na oči navijačima Dalas Maveriksa. Neće nikada oprostiti navijači Niku Herisonu što je trejdovao Luku u Lejkerse, a ni on ne krije koliko voli Dalas.

Ova rečenica na konferenciji za medije @se na NFL i meč Dalasa i Filadelfije na kome je viđen nevjerovatan preokret i pobjeda Kauboja 24:21.

Povela je Filadelfija sa dva tačdauna u prvoj četvrtini 14:9, a onda je Džejlen Hurts povisio na 21:0 odmah na početku drugog dijela igre. Kada su ih svi otpisali igrači Dalasa su se konačno pojavili na terenu.

Pikens je do poluvremena smanjio na 21:7, a kada je Obri promašio šut za tri poena djelovalo je da je sve gotovo. Ipak Spaen Ford i Preskot su donijeli izjednačenje, a na samom kraju Obri se iskupio i šutom za tri poena donio pobjedu svom timu.

Šta se desilo u Dalasu?

Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon početka karijere u Real Madridu 2018. godine došao je Luka u NBA i Dalas ga je uzeo kao trećeg pika 2018. godine. Odmah je ostavio trag, bio je ruki godine, a od 2020. i redovan Ol star. Doveo je tim do finala, a onda ga je Niko Herison trejdovao.

Pod izgovorom da "odbrana osvaja titule" on je psolao Luku Dončića uz Maksija Klebera i Markifa Morisa u Dalas, a tim Mavsa dobio je Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i jednog pika. Sada su Maveriksi jedan od najgorih timova lige, a rade sve da probaju da oteraju Dejvisa koji im je postao teret...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Dalas NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC