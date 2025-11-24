Luka ustao i izgovorio jednu rečenicu: Zbog ovoga ga Dalas nikada neće preboljeti

Nije Luka Dončić bio samo lider Dalas Maveriksa, on je istinski volio grad i navijače što je pokazao i poslije meča Lejkersa i Jute.

Izvor: X/MFFL NATION

"Da li si video Kauboje?", rekao je Luka Dončić i naterao je suze na oči navijačima Dalas Maveriksa. Neće nikada oprostiti navijači Niku Herisonu što je trejdovao Luku u Lejkerse, a ni on ne krije koliko voli Dalas.

Ova rečenica na konferenciji za medije @se na NFL i meč Dalasa i Filadelfije na kome je viđen nevjerovatan preokret i pobjeda Kauboja 24:21.

Povela je Filadelfija sa dva tačdauna u prvoj četvrtini 14:9, a onda je Džejlen Hurts povisio na 21:0 odmah na početku drugog dijela igre. Kada su ih svi otpisali igrači Dalasa su se konačno pojavili na terenu.

Luka Doncic:



“Did you see the Cowboys?”pic.twitter.com/9U3YYRRS7P — MFFL NATION (@NationMffl)November 24, 2025

Pikens je do poluvremena smanjio na 21:7, a kada je Obri promašio šut za tri poena djelovalo je da je sve gotovo. Ipak Spaen Ford i Preskot su donijeli izjednačenje, a na samom kraju Obri se iskupio i šutom za tri poena donio pobjedu svom timu.

Šta se desilo u Dalasu?

Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon početka karijere u Real Madridu 2018. godine došao je Luka u NBA i Dalas ga je uzeo kao trećeg pika 2018. godine. Odmah je ostavio trag, bio je ruki godine, a od 2020. i redovan Ol star. Doveo je tim do finala, a onda ga je Niko Herison trejdovao.

Pod izgovorom da "odbrana osvaja titule" on je psolao Luku Dončića uz Maksija Klebera i Markifa Morisa u Dalas, a tim Mavsa dobio je Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i jednog pika. Sada su Maveriksi jedan od najgorih timova lige, a rade sve da probaju da oteraju Dejvisa koji im je postao teret...