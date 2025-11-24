logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lebron se vratio, ali sada je Luka gazda u LA-u: Poravnao Lejkerse sa Denverom, boriće se sa Jokićem za titulu

Lebron se vratio, ali sada je Luka gazda u LA-u: Poravnao Lejkerse sa Denverom, boriće se sa Jokićem za titulu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Lebron Džejms se polako vraća na teren, ali je glavni u ovom timu Lejkersa Luka Dončić.

Lebron Džejms se vratio na teren Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nastavlja brutalno da dominira Luka Dončić u NBA ligi. Sada su njegovi Lejkersi uspjeli da pobijede Jutu 108:106, a slovenački plejmejker je u tom meču imao 33 poena, 11 skokova i 8 asistencija. Njemu se u pobjedi pridružio Ostin Rivs sa 22 poena, 10 skokova i 4 asistencije.

Na ovom meču smo konačno vidjeli Lebrona Džejmsa. On je u prošlom meču sa Jutom debitovao u sezoni, a sada je imao punu minutažu i upisao je 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova. Pridružio mu se Ruoi Hačimura sa 13 poena. 

Kod poraženog tima Kejonte Džordž imao je 27 poena i 8 asistencija, a Lauri Markanen 20 poena i 7 skokova. Jusuf Nurkić je upisao dabl-dabl sa 10 poena i 10 skokova.

Poslije ove pobjede Lejkersi su na diobi drugog mjesta na tabeli Zapada sa Denverom sa po 12 pobjeda i 4 poraza. Na vrhu je Oklahoma koja ima 17 pobjeda i poraz. Vodeći tim je pobedio Portland 122:95 i tako bnastavio da dominira, a Šej Gildžus Aleksander je dao 37 poena uz 7 asistencija i 5 skokova. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga LA Lejkers Luka Dončić Lebron Džejms

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC