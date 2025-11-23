logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Loše vijesti za Denver i Nikolu Jokića: Duža pauza za Arona Gordona

Loše vijesti za Denver i Nikolu Jokića: Duža pauza za Arona Gordona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi će imati velike probleme jer je Nikola Jokić ostao bez pomoći Arona Gordona.

Aron gordon pauzira sest nedelja Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123) u noći između subote i nedjelje, ali to nije ni blizu najgora vijest koju su navijači tima iz Kolorada dobili danas. Povrijeđeni Aron Gordon, koji je propustio ovaj meč, moraće na malo dužu pauzu i možda ga tek za mjesec dana ponovo vidimo u trenažnom procesu!

Kako je prenio najupućeniji NBA insajder Šems Čaranija, Aron Gordon je povrijedio zadnju ložu, a za četiri do šest nedjelja ponovo će se procjenjivati kada on može da zaigra za ekipu Denvera. To vjerovatno znači da će naredni nastup za Denver Nagetsa Aron Gordon upisati tek u 2026. godini, a da će tim iz Kolorada do tada morati da se snalazi...

Povreda Arona Gordona ogroman je hendikep za Denver, kada se ima u vidu da je već povređen Kristijan Braun. To znači da je Nikola Jokić ostao bez pomoći dvojice igrača koji su projektovani za mjesta startera u tekućoj sezoni, a pitanje je da li Nagetsi imaju dovoljno resursa da nadoknade njihov izostanak.

Denver je "povukao" iz Razvojne lige Darona Holmsa, ali je pitanje koliko krilni centar može da pomogne timu jer ima samo dva meča i tri poena u karijeri. Čitavu prvu sezonu propustio je zbog teške povrede Ahilove tetive, a ove sezone je predviđeno da se kroz razvojni tim priprema za veću ulogu u NBA.

U takvim okolnostima trener Dejvid Adelman je maksimalno skratio rotaciju, pa je protiv Sakramenta koristio samo devetoricu igrača, od kojih su neki imali samo epizodnu ulogu. U takvom ritmu neće moći da se igra tokom narednih mjesec ili dva - Denver će morati da pronađe nove opcije u timu i da rastjereti preostale nosioce igre u svojoj ekipi.

Bonus video:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Aron Gordon Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC