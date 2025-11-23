Loše vijesti za Denver i Nikolu Jokića: Duža pauza za Arona Gordona

Denver Nagetsi će imati velike probleme jer je Nikola Jokić ostao bez pomoći Arona Gordona.
Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123) u noći između subote i nedjelje, ali to nije ni blizu najgora vijest koju su navijači tima iz Kolorada dobili danas. Povrijeđeni Aron Gordon, koji je propustio ovaj meč, moraće na malo dužu pauzu i možda ga tek za mjesec dana ponovo vidimo u trenažnom procesu!
Kako je prenio najupućeniji NBA insajder Šems Čaranija, Aron Gordon je povrijedio zadnju ložu, a za četiri do šest nedjelja ponovo će se procjenjivati kada on može da zaigra za ekipu Denvera. To vjerovatno znači da će naredni nastup za Denver Nagetsa Aron Gordon upisati tek u 2026. godini, a da će tim iz Kolorada do tada morati da se snalazi...
Denver Nuggets forward Aaron Gordon has sustained a Grade 2 right hamstring strain and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks, sources tell ESPN.pic.twitter.com/5EzBhyhxqQ— Shams Charania (@ShamsCharania)November 23, 2025
Povreda Arona Gordona ogroman je hendikep za Denver, kada se ima u vidu da je već povređen Kristijan Braun. To znači da je Nikola Jokić ostao bez pomoći dvojice igrača koji su projektovani za mjesta startera u tekućoj sezoni, a pitanje je da li Nagetsi imaju dovoljno resursa da nadoknade njihov izostanak.
Denver je "povukao" iz Razvojne lige Darona Holmsa, ali je pitanje koliko krilni centar može da pomogne timu jer ima samo dva meča i tri poena u karijeri. Čitavu prvu sezonu propustio je zbog teške povrede Ahilove tetive, a ove sezone je predviđeno da se kroz razvojni tim priprema za veću ulogu u NBA.
U takvim okolnostima trener Dejvid Adelman je maksimalno skratio rotaciju, pa je protiv Sakramenta koristio samo devetoricu igrača, od kojih su neki imali samo epizodnu ulogu. U takvom ritmu neće moći da se igra tokom narednih mjesec ili dva - Denver će morati da pronađe nove opcije u timu i da rastjereti preostale nosioce igre u svojoj ekipi.
