"Vama je ovo dobro?": Nikola Jokić naribao igrače Denvera kao nikada do sada

"Vama je ovo dobro?": Nikola Jokić naribao igrače Denvera kao nikada do sada

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić prvi put ove sezone podigao glas na svoje saigrače zbog nedovoljno dobre partije i poraza Denvera od Sakramenta.

Nikola Jokić kritikovao ekipu Denvera Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu u NBA ligi i postao najuspješniji centar u posljednjih 55 godina, ali ga to ne zanima pretjerano jer je Denver izgubio od Sakramenta (128:123). Štaviše, Jokić je bio prilično nezadovljan poslije ovog meča iako je ubacio 44 poena, imao 12 skokova i sedam asistencija jer neke stvari ozbiljno "škripe" u ekipi i podsjećaju na neke probleme koje su imali i ranijih godina.

Iako priznaje Jokić da je ovo bila teška utakmica jer je došla manje od 24 sata poslije pobjede nad Hjustonom, nikako se ne slaže da skor od 12 pobjeda i četiri poraza odražava pravu sliku o Denveru. Misli da su drastično slabiji od toga.

Zbog toga je Jokić održao ozbiljno "ribanje" svima u Denveru poslije utakmice u kojoj su ga svi razočarali: "Imamo 12-4? To nije prava slika o nama. Mi nismo toliko dobri, moramo da budemo mnogo bolji ako hoćemo nešto veliko da napravimo...", rekao je Jokić i nastavio neuobičajeno dugo izlaganje.

"Istina je da igramo bolje (nego prošle sezone, prim. aut.), izgledamo bolje, ali moramo da budemo konzistentni svaki meč, ma svaki posjed. Možeš ti da napraviš grešku, ali da to bude iz sistema, ne samo jer si nešto drugo htio da uradiš. Mi moramo da budemo bolji, moramo da imamo taj osjećaj gdje da budemo da uhvatimo loptu, da isto šutiramo kad imamo samopouzdanja... Možemo i moramo da budemo bolji ako hoćemo nešto više", naglasio je Jokić koji hoće titulu s Denverom.

Šta je još rekao Jokić?

"Ovo je bila teška utakmica za nas, prvo poluvrijeme smo imali dosta propuštenih polaganja, izgubljenih lopti i bili smo iza njih. Tražili su svoj tempo i imali ga, a nama je svaki šut bio težak. Jeste da smo igrali juče, ali nismo izgledali... Kako to da kažem - izgledalo je kao da nam je sve teško", naglasio je Jokić koji je jedini bio raspoložen u svojoj ekipi.

Nije htio da priča "gdje je on našao energiju", a ostali saigrači nisu, pa je poslije "ribanja" čitavog tima odlučio da pohvali igrača kome je to najpotrebnije - Kema Džonsona koji igra sve bolje od dolaska iz Bruklina.

"Mislim da su očekivanja bila prevelika, da će samo doći i davati 30 poena po meču. Ja mislim da igra jako dobro, promašivaće i pogađaće, to je normalno, ali nije samo šuter. Mislim da ne pravi mnogo grešaka i mislim da zna da napravi pravi faul kao protiv Hjustona. Radi dobar posao za nas", naglasio je Jokić.

NBA rezultati 23. novembar:

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

