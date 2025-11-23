Nikola Jokić dao 44 i imao "deža vi": Zato je ljut napustio teren u Denveru

Odlična partija Nikole Jokića protiv Sakramenta, ali njegov Denver je izgubio na način na koji smo navikli prošlih sezona.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odigrao je fantastičnu utakmicu prethodne noći, međutim to ne može da se kaže za njegov Denver. Ponovo su Nagetsi bili "osakaćeni povredama", loše i neangažovano su igrali u odbrani, pa je Jokić protiv Sakramenta imao "deža vi" na neke od prethodnih sezona kada su se ovakve utakmice redovno dešavale - i svi su gledali u njega i očekivali da forsira šuteve. Što nikada nije volio.

Na kraju i jeste, ali to nije bilo dovoljno - Sakramento je pobijedio na gostovanju Denveru 128:123, pa su tako "uzaludna" bila i čak 44 poena koja je postigao Nikola Jokić.

Poenterski gledano, to je njegova druga najbolja partija ove sezone, međutim možda i najgora Denverova koji nije znao gdje je bez Arona Gordona, Kristijana Brauna i Džulijana Stroutera. Tako se previše uzdao u Jokića i to su Kingsi znali da iskoriste, pa čak ni ta Jokićeva istorijska statistika od 44 poena (16/28), 13 skokova i sedam asistencija nije bila pogubna po njih.

Nikola Jokic over his last 8 games:



44 PTS - 13 REB - 7 AST

34 PTS - 10 REB - 9 AST

28 PTS - 11 REB - 12 AST

36 PTS - 18 REB - 13 AST

27 PTS - 12 REB - 11 AST

55 PTS - 12 REB - 78% FG

35 PTS - 15 REB - 84% FG

32 PTS - 14 REB - 14 AST



(Via@realapp)pic.twitter.com/g0hxLsxO50 — NBACentral (@TheDunkCentral)November 23, 2025



Opet je klupa dala premali doprinos, dok je posebno slabo odigrao Spenser Džouns koji je dobio priliku umjesto Gordona, a s njim na parketu Denver je imao čak -18. Najraspoloženiji uz Jokića bio je Marej sa 23 poena, sve je bolji Kem Džonson koji je postigao 20, dok je Votson jedini još dvocifreni sa 15. Na drugoj strani Kingsi su bili bez Sabonisa, tako da su se oslonili na druge adute - svoje bekove. Vestbruk i Šreder su dali po 21 poen i najzaslužniji su za pobjedu.

If the Nuggets played any defense today it would be an easy win. Or if the bench didn't something in the 4th. — Swipa (@SwipaCam)November 23, 2025



Treba ipak uzeti u obzir i da je Denver bio umoran jer je ovo bila bek-tu-bek utakmica, ni 24 sata posle pobede nad Hjustonom, a sada mu slijedi odlazak na gostovanje Memfisu s kojim igra u noći ponedjeljak na utorak.

NBA rezultati 23. novembar: