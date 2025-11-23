logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić dao 44 i imao "deža vi": Zato je ljut napustio teren u Denveru

Nikola Jokić dao 44 i imao "deža vi": Zato je ljut napustio teren u Denveru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Odlična partija Nikole Jokića protiv Sakramenta, ali njegov Denver je izgubio na način na koji smo navikli prošlih sezona.

Nikola Jokić dao 44 poena u porazu Denvera od Sakramenta Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odigrao je fantastičnu utakmicu prethodne noći, međutim to ne može da se kaže za njegov Denver. Ponovo su Nagetsi bili "osakaćeni povredama", loše i neangažovano su igrali u odbrani, pa je Jokić protiv Sakramenta imao "deža vi" na neke od prethodnih sezona kada su se ovakve utakmice redovno dešavale - i svi su gledali u njega i očekivali da forsira šuteve. Što nikada nije volio.

Na kraju i jeste, ali to nije bilo dovoljno - Sakramento je pobijedio na gostovanju Denveru 128:123, pa su tako "uzaludna" bila i čak 44 poena koja je postigao Nikola Jokić.

Nikola Jokić protiv Sakramenta
Izvor: Youtube/@NBA

Poenterski gledano, to je njegova druga najbolja partija ove sezone, međutim možda i najgora Denverova koji nije znao gdje je bez Arona Gordona, Kristijana Brauna i Džulijana Stroutera. Tako se previše uzdao u Jokića i to su Kingsi znali da iskoriste, pa čak ni ta Jokićeva istorijska statistika od 44 poena (16/28), 13 skokova i sedam asistencija nije bila pogubna po njih.


Opet je klupa dala premali doprinos, dok je posebno slabo odigrao Spenser Džouns koji je dobio priliku umjesto Gordona, a s njim na parketu Denver je imao čak -18. Najraspoloženiji uz Jokića bio je Marej sa 23 poena, sve je bolji Kem Džonson koji je postigao 20, dok je Votson jedini još dvocifreni sa 15. Na drugoj strani Kingsi su bili bez Sabonisa, tako da su se oslonili na druge adute - svoje bekove. Vestbruk i Šreder su dali po 21 poen i najzaslužniji su za pobjedu.


Treba ipak uzeti u obzir i da je Denver bio umoran jer je ovo bila bek-tu-bek utakmica, ni 24 sata posle pobede nad Hjustonom, a sada mu slijedi odlazak na gostovanje Memfisu s kojim igra u noći ponedjeljak na utorak.

NBA rezultati 23. novembar:

  • Šarlot - L.A. Klipers 116:131
  • Orlando - Njujork 133:121
  • Nju Orleans - Atlanta 98:115
  • Čikago - Vašington 121:120
  • Milvoki - Detroit 116:129
  • Dalas - Memfis 96:102
  • Denver - Sakramento 123:128

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC