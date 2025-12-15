Klub iz Turkmenistana je najdominantniji na svijetu: Imaju 96 pobjeda u nizu, a iza svega stoji jedan čovjek

Klub osnovan od strane bivšeg predsjednika osvaja titule i kupove u Turkmenistanu bez poraza.

Završena je fudbalska sezona u Turkmenistanu, zemlji od oko 7,5 miliona stanovnika u centralnoj Aziji. Treću godinu zaredom šampion je FK Arkadag, klub osnovan 2023. godine, koji od tada ne prestaje dominirati domaćom scenom.

Neobično je to što je Arkadag u svoja tri nastupa u prvenstvu upisao impresivan skor od 82 pobjede, bez ijednog remija ili poraza. Uz to, slavio je i u svih 14 utakmica kupa, što mu ukupno daje nevjerovatnih 96-0-0 u zvaničnim takmičenjima.

Takva dominacija izaziva pitanja – kako je moguće da jedan tim toliko dominira? Odgovor je, prije svega, političke prirode. Klub je 1. aprila 2023. osnovao Gurbangulij Berdimuhamedov, bivši predsjednik Turkmenistana (2006–2022), koji i dalje ima ogroman uticaj na vlast, uključujući i svog sina Serdara, aktuelnog predsjednika zemlje.

Turkmenistan's dictator-founded football club Arkadag have now completed a third league season in which they have not dropped a single point.



Since being set up on 1 April 2023, Arkadag have won all 82 leagues they have played - as well as all 14 cup ties they have contested…pic.twitter.com/B8umupcDXx — The Sweeper (@SweeperPod)December 15, 2025

Arkadag je formiran neposredno pred početak sezone, a prelazni rok je vanredno produžen kako bi klub mogao dovesti gotovo sve najbolje igrače u ovoj državi. Ostatak ligaških timova jednostavno nije mogao da mu parira, dok se istovremeno pojavljuju i ozbiljne optužbe za namještanje utakmica. Zbog svega toga, Arkadag nije dobio zvanično priznanje za rekord od strane Ginisove knjige rekorda.

Međunarodna scena ipak pokazuje drugačiju sliku. Prvaci Turkmenistana igraju u drugom rangu Azijske lige šampiona, gdje ove sezone još nisu ostvarili pobjedu – upisali su četiri remija i jedan poraz. U posljednjem kolu grupne faze dočekuju Al Khalidijah iz Bahreina.

U prethodnoj sezoni Arkadag je ipak stigao do međunarodnog trofeja, osvojivši AFC Čelendž ligu, treće po jačini azijsko takmičenje, koje se može uporediti sa Konferencijskom ligom. U finalu su pobijedili kambodžanski Preah Khan, a tokom takmičenja izbacivali su i kuvajtski Al Arabi, kao i indijski Ist Bengal.