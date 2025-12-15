logo
Crno-bijeli ulažu milione i dovode Željka Obradovića: Posrnuli velikan sprema najveći projekat u istoriji kluba

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

PAOK se sprema da uloži ogroman novac i da dovede Željka Obradovića u Solun

Paok hoce zeljka obradovica Izvor: MN PRESS

Ambiciozni grčki kluba PAOK navodno želi da dovede Željka Obradovića (65).

Najtrofejniji trener Evrope od prošlog mjeseca je slobodan nakon rastanka sa Partizanom, a sada se ponovo u Grčkoj može pročitati da tamošnji vlasnik Aristotelis Mistakidis (63) želi baš njega za klupu.

Navodno, grčki milijarder sa Forbsove liste najbogatijih hoće da uloži milione u transfere PAOK-a, dvoranu u Solunu i u novog trenera.

Takođe nezvanično, nagađa se da je bogataš koji živi u Rimu voljan da investira 12 miliona evra da poveća osnovni kapital kluba, da ga vrati na najviši nivo i da ga trajno pozicionira u sam vrh tamošnje košarke, kraj Olimpijakosa i Panatinaikosa.

PAOK dobija ono što je nedostajalo godinama

"Poruka je jasna: PAOK ne želi samo da bude konkurentan, već da ponovo postane protagonista. Ova investicija stvara pozitivnu atmosferu, postavlja temelje za dugoročni plan i donosi osjećaj stabilnosti koji je nedostajao prethodnih godina. Novo okruženje koje se stvara uliva navijačima PAOK-a uvjerenje da klub ulazi u period preporoda, sa visokim očekivanjima i jasnom ambicijom", piše portal "Sport dog".

Aristotetlis (Telis) Mistakidis je već počeo da planira velika pojačanja i želi da već narednog ljeta uvede Solunjane u Evroligu. Da li će tamo ići sa Željkom Obradovićem?

(MONDO)

