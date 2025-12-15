logo
"Nisam kriv što je otišao Željko Obradović": Ostoja Mijailović rekao zašto je Partizan u krizi

"Nisam kriv što je otišao Željko Obradović": Ostoja Mijailović rekao zašto je Partizan u krizi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Željko Obradović je podnio ostavku, a Ostoja Mijailović ne smatra da je on krivac za to jer su izostajali rezultati.

Ostoja Mijailović nisam kriv zbog odlaska Željka Obradovića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović istakao je da ne osjeća odgovornost za loše rezultate crno-bijelih u tekućoj sezoni, kao i da zbog toga ne oseća odgovornost za odlazak iz kluba bivšeg trenera Željka Obradovića. Na godišnjoj konferenciji za medije, Mijailović je detaljno objasnio svoj stav.

U odgovoru na jedno od postavljenih pitanja, Mijailović je istakao da je sportski sektor najveći razlog za loše rezultate koje je Partizan beležio. Sa druge strane, istakao je da je imao maksimalno povjerenje u Željka Obradovića i Zorana Savića, čak i nakon veoma neuspešne sezone, posle koje je promijenjen kompletan igrački kadar.

"Željko je sam podnio ostavku, razloge je sam predočio. Mi smo Obradoviću, kao čovjeku koga lično cijenim i najzaslužniji sam za to što se vratio u Partizan. Kroz tabelu budžeta i neostvarene rezultate, vidite veći budžet. Ne ojsećam krivicu za tabelu što smo bili 18. na tabeli. Ne snosim krivicu za stanje u svlačionici. Obavio sam razgovor sa igračima dan pred derbi, iako to nije posao predsjednika. Bio je to veoma dobar sastanak. Iznijeli su niz problema, riješili smo dileme. Urodio je plodom, promijenjena je atmosfera, možda su imali potrebu da razgovaraju sa nekim kao što sam ja. Tabela pokazuje da sam ja Željku dao podršku i da će ući u istoriju to. Nakon loših sportskih rezultata u sezoni 2023-24, na moj prijedlog dajemo podršku Obradoviću i Saviću da promijene cijelu ekipu. To se u normalnom svijetu mokenja stručni štab. Imali smo korektan odnos do samog kraja. Da prokomentarišem njegovo obraćanje, vidim ga kao emotivno i nemam više komentara", rekao je predskednik kluba.

Predskednik košarkaškog kluba Partizan smatra da se kriza u klubu ne bi dogodila da je tim na parketu bilježio bolje rezultate ove sezone, odnosno da je umjesto u donjem bio u gornjem dijelu Evrolige nakon uvodnih nekoliko mjeseci.

"Ne mislim da smo mi u Upravi doprinijeli da budemo 18. na tabeli. Da li je problem u parama ili rezultatima? Ako nije novac problem, onda su rezultati problem. Da smo bili 8. ili 9. na tabeli, to se ne bi desilo. Razumijem frustraciju navijača, imamo veliku emociju prema svemu i Željku i svemu što je donui. Vodio sam pregovore sa njim. Doživio sam to emotivno. Razumijem ljude koji su ljuti, ali ne mogu da prihvatim krivicu za nešto za šta nisam kriv. Nama je mišljenje navijača važno. Donositi odluke, raspuštati UO, ostaviti 30 miliona ugovora, gdje mora sve da se ispoštuje. Bilo bi poslije osam godina mog rada neodgovorno i neozbiljno. Pričali smo o svemu", rekao je Ostoja Mijailović.

Tagovi

KK Partizan košarka Ostoja Mijailović Željko Obradović

