13 : 59 Kraj Konferencija je završena.

13 : 59 Paspalj: Imam pitanje za Radu Žarko Paspalj je imao pitanje za novinarku Radu Nikolić. "Željko mi je rekao da više ne može da odgovara više na vaša pitanja na konferenciji za štampu i kako se vi osjećate povodom toga", rekao je Paspalj i nasmijao se i onda otišao da pozdravi Radu Nikolić.

13 : 58 "Sportski sektor ima našu podršku" Mijailović se oglasio o sportskom sektoru. "Vidite da je sportski sektor imao našu punu podršku. Kao predsjednik je trebalo da budem odgovoran i da tražim odgovornost za svaki neuspjeh. Ne mogu da griješim dušu, nudili su mi svoju odgovornost, ali nisam htio da je prihvatim, jer su oni više od sportskih radnika i značili su mnogo."

13 : 57 Ko je odgovoran što se čekalo za pleja i centra? Pitanje je bilo ko je odgovoran za to što se čekalo toliko za dolazak plejmejkera i centra. "Razjasnio sam način dovođenja igrača, vidi se taj proces. Mogu da kažem da sam učestvovao u komunikaciji sa sportskim direktorom i stručnim štabom i tada nije bilo igrača na tržištu. Mislim tu na Fernanda, čim se pojavila mogućnost, prihvatili smo finansijske obaveze i registrovali ga. Desila se jedna nesreća, a to je utakmica protiv FMP-a kada je Karlik doživio povredu pete metatarzalne kosti. Možemo da pričamo zašto je teret na njemu bio preveliki i zašto nije bilo bekap pleja. Došao je Milton koji je trebalo da preuzme dio odgovornosti. Ne želim javno da iznosim svoje mišljenje. Moja mišljenja nisu presudna, jer moj sektor nisu sportski rezultati. Uvijek sam se trudio da pomognem. I mišljenjem i sportskim znanjem. Na UO krajem septembra je podnijet izvještaj Upravnom odboru. Parker je najskuplji igrač u istorji Partizana. Može dosta da se promijeni, nećemo da ga precrtamo. Ne mogu da sudim o ljudima. Uradili smo ono što smo uradili, uradio sam svoj dio posla sa većim budžetom."

13 : 54 Mijailović o Osetkovskom i Željkovoj izjavi "Zato sam objasnio način dovođenja igrača, svi igrači uključujući i Osetkovskog su bili na listi želja trenera i sportskog direktora, da ne ulazimo u detalje. Sportski direktor je pročitao njegovo ime. Pričao sam o tome, mislim da je tu nastala dilema oko klauzule koja je nastala zbog problema koje je imao u Španiji zbog nekih opijata, pao je na doping testu, tamo su striktna pravila, potpisan je početkom sezone. Imala je klauzula da ako ne prođe doping test, da bude nevažeći. Svi su zaboravili na taj ugovor, Savić i svi su mislili da neće biti važeći zbog pravila. Da ne širimo temu previše o tome. Ne želim da recikliram njegove izjave iz velikog poštovanja, šta je rekao, najbolje zna šta je rekao."

13 : 54 "Postoje kontakti sa Penjarojom" "Da, postoje kontakti sa Penjarojom i interesovanje je obostrano. Problem je što nijedan trener neće da dođe za osam mjeseci. Drugačije je kod igrača, njih možeš da dovedeš do kraja sezone", kaže Paspalj.

13 : 50 Paspalj upitan zašto je došao u Partizan "Nemam problema sa zdravljem, imam mnogo slobodnog vremena, to je bio razlog. Šalim se, desilo se to šta se desilo. Mislim da bih mogao neke stvari da postavim na pravo mjesto. Hvala Ostoji što mi je dao priliku .Nema puno šta da se kaže. Nema, možda nisam bio svjestan obima posla. Nemam problem da kažem da nije ovo za mene. Za sad neću, vidjećemo."

13 : 49 Da li dolazi Kameron Pejn? "E, ovako. Sada ću morati da se vratim na period prije mog vremena. Nejasno mi je kako može da se pravi tim, a da nemaš bekap pleja, posebno na mjestu gde je igrač bitan za tim. Kako niko nije razmišljao da taj igrač može da se povrijedi. Prioiritetna pozicija je pozicija pleja. To je broj jedan, kako obezbijediti nekoga dobrog, da ti ne traži nešto drugo. Karliku ističe ugovor takođe. Kako sve podesiti da to može da funkcioniše. Karlik se vraća 1. februara. Moramo da se složimo da Kalates, koliko god da je nužno rješenje. Da makar mene ne zadovoljavaju u smislu košarke ni on ni Milton. Htio bih brze momke, da trče, da se tako bave košarkom. Želja dovođenja pleja u tom pravcu ima smisla. Pričali smo Ostoja i ja dosta puta. Ne volim da trošim velike pare, mislim da je potrošeno mnogo novca na stvari koje su nejasne i čudne. Insistirao sam da dovedemo nekog evropskog pleja ili Amerikanca što je igrao u Evropi i da ga dovedemo već sutra, toga je malo na tržištu. Zato je vjerovatno Kalates doveden kao rješenje. Onda ti ostaje Amerika. Tu imamo začkoljicu, ako odabereš Amera, koliko će mu vremena biit potrebno da se adaptira. Da nađeš nekoga ko valja. Živimo u vremenu kada je sve skupo. Nijedan igrač u Evrpoi ne vrijedi blizu tih para, to je moje mišljenje samo. Tražimo, istina je da samo u kontaktu sa Pejnom. Nadam se da će to brzo biti završeno, moramo da imamo trenera. Da ne bude da dođe trener koji bi da vrati tog igrača. Ima dosta stvari koje mogu da utiču na igru tima. Da se prilagođavamo jednoj košarci koju igra cijeli svijet. Mi to malo nismo shvatili, moramo da igramo brzu košarku, puno tranzicije i svega. Ta košarka dovodi navijače i gledaoce. Zvezda i Partizan veliki derbi, najveći na ovim prostorima. Ponekad ne donosi veliku košarku, ali donosi borbu, energiju, intenzitet. Ko god da izgubi, ljudi neće imati ništa protiv da to vide i to bi za mene bio uspjeh."

13 : 42 Paspalj o Osetkovskom Za Paspalja pitanje o Osetkovskom i da li je doveden bez znanja ljudi. "Malo je nepristojno da pričam o vremenu prije mene, moraću da se ogradim od toga čija je bio ideja. Tu je, hajde da izvučemo najbolje. Znamo svi šta je definicija sportskog direktora, da je on sve što se tiče sportskog dijela, da treba da postavim sistem, da postavim ljude za koje odgovaram, da razmišljam ko treba da ostane u klubu. Da imamo viziju o igračima, neće to biti sve odmah. Potencijala ima koliko hoćeš. Žao mi je što pozicija nije malo bolja. Obično tako biva. Vi mediji ste glas razuma, neki vole Partizan, neki Zvezdu, to je nebitno. Možda bi trebalo češće da se nalazimo, informacije koje dobijate ovdje su jedine validne i jedine za šta sebe možemo da smatramo odgovornima po bilo kom pitanju koje dobijemo. Jedino sigurno je da je danas ponedjeljak i da u srijedu igramo protiv Virtusa. Idemo dan za danom."

13 : 41 Mijailović o čarter letu Pitanje o obraćanju Obradovića o čarter letu i tome da nije bilo novca za čarter let za povratak iz Dubaija? "Kalendar vrše sportski direktor i stručni štab, onda ka Upravi kluba dolaze zahtjevi za čarter letove i sve to. U budžet nije stigao zahtjev za taj čarter let kada se pravio kalendar. Par dana pred organizaciju tog puta se spominjao taj čarter let, to mi je rekao direktor kluba. Moraju da se budžetiraju čarter letovi, da se napravi tender, ne može da se oganizuje tek tako. Direktor je pokušao da nađe, nije ga našao, pa smo se raspitali za cokenu tog čarter leta i koštao je nešto manje od 400.000 evra. Nisam siguran da bi bilo koji klub u Evropi izdvojio 400.000 evra za put u Dubai. Svi smo potrošlili 2.150.000 evra za čarter letove, imali smo i po 7 i po 10-11, to se pravi u kalendaru, taj let nije bio u listi želja, već je stigao kao naknadna želja. Poštujem Obradovića, pričali smo istu priču, vidim to kao dobronamjeran nastup pun emocija i naboja, ne želim da pričam ono što je on pričao. Neću da se miješam u to."

13 : 36 "Hoću taj meč da zaboravim" "Hoću da zaboravim uvrede sa meča sa Bajernom i da zaboravim taj meč, ne zato što su upućene meni. Ja sam htio da ovaj klub bude stabilan. Mi ništa nismo dobili. Mi smo kupili specijalnu pozivnicu Evrolige, dobra je mogućnost da je kupite, kao što je kupila Zvezda ili Virtus. Putovanja i sve to. Nama je na tom meču bilo 500 ljudi iz obezbjeđenja, bilo je i dosta jdece na tribinama. Ekipa je stavljena u opasnost, ne ja. Uvrede ka meni jesu neprijatne, posebno kada znate da niste krivi, ali zarad višeg cilja morate da nastavite dalje. Pozicija predsjednika je uvijek kriv, nikada zaslužan, to je velika nepravda. Dali smo preko 30 miliona privatnih para i to je mnogo da bi neko vikao 'Uprava napolje'. Ta utakmica mora da se zaboravi, emocije su bile pomiješane. Reakcija je bila različita. Ja ako budem donosio odluke kao neki, da se svidim navijačima, da ne moraju da se plaćaju karte, da se ne vraćaju porezi i sve to. Vidite da smo podržavali ekipu sa budžetom, željeli smo to, ali smo htjeli da sistem bude stabilan, da nema sudskih procesa i to je moja primarna uloga."

13 : 36 Da li je Savić kriv za Miltona i Parkera? "Mi ovdje nismo da tražimo krivca, sve što je sportski sektor radio, mi smo prihvatili, imamo kolektivnu odgovornost. Savić je došao u delikatnom trenutku poslije godine sa koronom i nije fer da to zaboravim. Postoje neke stvari koje su bile dobre, neke koje nisu bile dobre. Svako ko radi veliki posao, nije bezgrešan. Mogli smo neke stvari drugačije. Ova dva igrača su uzeli veliki dio budžeta, ali smo vjerovali i treneru i sportskom direktoru i to smo prihvatali."

13 : 32 Koje problemi muče igrače i da li dolazi Penjaroja? "Što se tiče prvog pitanja o problemima igrača, ne bih to javno, htjeli su podršku, da ih neko sasluša posle konfuzije. Paspalj je to govorio, igrači su bili napadnuti, neću da kažem po čijem nalogu, to znamo dobro i dugovali smo igračima odgovore. Što se tiče drugog pitanja za trenera, mi nastavljamo da funkcionišemo ovako. Kada donesemo konačnu odluku, obavijestićemo javnost", rekao je Mijailović.

13 : 30 Mijailović: Da li hoćete katanac za Partizan? "Da li treba da povučem sve ljude koje sam doveo u UO, da se ne zahvaljujem državi koja je dala novac. Karte su preskupe, trebalo bi da budu gratis, što kažu neki ljudi. Te karte pune najveći dio budžeta. Ako bih ukinuo ove kategorije, to znači katanac u bravu i da mi nemamo više Partizan. Da li smo spremni da poslije svega stavimo katanac? Ko će šta da radi poslije mene, ovo nije moj privatni klub. Neću dozvoliti da se sistem uruši. Mogao sam više svoju reputaciju da gradim tako da budem bolji navijačima, ali ovi rezultati imaju cijenu. Ovih 117 miliona evra, svi moraju da plate kartu, nisam uzeo ni dinar iz Partizana, donio sam dosta svog novca i vremena. Nisam platio nijedan ručak sa Partizanovog računa. Plaćao sam privatnom karticom ili mojom kompanijskom, samo sam donosio novac. Svjestan sam da nemam reputaciju, jer moram da se zahvalim i državi. Moram da utičem na povećanje budžeta, da dižem cijenu karata, da tražim više novca od sponzora. Znam da nisam omiljen, ali je ovo rezultat."

13 : 28 Mijailović: To nije istina, Željko je gospodin Da li je bilo uslova da li da ostanu Željko ili Ostoja? "Neka služi na čast onome ko je iznosio deizinformacije i dovodio javnost u zabludu. Mi smo Obradoviću pružili podršku i rekli mu da smo spremni da promuhenimo nekoliko igrača. Ne bih reciklirao cijelu priču. Niko nikoga nije uslovljavao. Niti on mene, niti ja njega niti bilo koga. Obradović je gospodin čovjek i tako se ne ponaša. Zna se hijerarhija u klubu, ko od koga traži odgovornost i to se vidi na ovim tabelama. Crtu ću da podvučem i da kažem da za sportske neuspjehe nisam tražio odgovornost, iako mi je sa njihove strane bila nuđena. Bio sam svjestan koliko znače svi oni. Ovaj sistem mora da funkcioniše bez obzira na sve što se dogodilo ili što će se dogoditi u budućnosti. Kada slušam šta komentarišu ljudi koji su ovdje radili, ja sam klub naslijedio sa 15 miliona evra duga i budžet od 400.000 evra. Možete da me mrzite, da vam se ne sviđam, ali morate da poštujete ovu tabelu."

13 : 25 Paspalj: Karlik neće biti spreman prije februara "Povrijedio nam se Karlik, neće biti spreman prije 1. februara, neko je trebalo da razmišlja o tome i da dovede rezervnog plejmejkera. Neću o tome sada. Ova organizacija zaslužuje prave fundamente. O ovom mom dijelu baš i nije fundament. Moderan tim, šta je to? Šta su moderni trendovi, gdje se treba priključiti. Kada dođemo dotle, biće prijatno i lijepo. Do tada, moramo da rješavamo stvari od meča do meča."

13 : 23 Paspalj: Šta će biti sa Parkerom? "Šta će sa Parkerom da bude? Biće nekih promjena u timu. Gledamo kako da rješavamo stvari dan za danom, ima ih dosta. Sve su prioritetne, obično tako bude. Što se Parkera tiče, gledate i vi ono što gledate. Nije u nekom pretjeranom stanju, što je ogroman teret za klub. I ove i sljedeće godine. To su situacije koje ćemo da riješimo paralelno sa drugim stvarima. I onoga što bi rasteretilo klub. Da li ćemo uspjeti? Ne zavisi to samo od nas, očekivali smo da će na neki način da opravda taj novac. Možda to i uradi, možda će se probuditi."

13 : 21 "Ovo nema veze sa finansijama" "Nemamo problem sa odlaskom sponzora. Potpisan je dugoročni sponzorski ugovor. Mi smo finansijski stabilan klub. Ova situacija nema veze sa finansijama. Izazvana je rezultatskom krizom. Prvi i odgovorni je preuzeo odgovornost, nije mogao da prihvati situaciju i to je rekao."

13 : 20 "Da li je problem u novcu ili rezultatima? "Da li je problem u parama ili rezultatima? Ako nije novac problem, onda su rezultati problem. Da smo bili 8. ili 9. na tabeli, to se ne bi desilo. Razumijem frustraciju navijača, imamo veliku emociju prema svemu i Željku i svemu što je donio. Vodio sam pregovore sa njim. Doživio sam to emotivno. Razumijem ljude koji su ljuti, ali ne mogu da prihvatim krivicu za nešto za šta nisam kriv. Nama je mišljenje navijača važno. Donositi odluke, raspuštati UO, ostaviti 30 miliona ugovora, gdje mora sve da se ispoštuje. Bilo bi poslije osam godina mog rada neodgovorno i neozbiljno. Pričali smo o svemu." Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

13 : 19 "Nisam kriv za Željkov odlazak" "Željko je sam podnio ostavku, razloge je sam predočio. Mi smo Obradoviću, kao čovjeku koga lično cijenim i najzaslužniji sam za to što se vratio u Partizan. Kroz tabelu budžeta i neostvarene rezultate, vidite veći budžet. Ne osjećam krivicu za tabelu što smo bili 18. na tabeli. Ne snosim krivicu za stanje u svlačionici. Obavio sam razgovor sa igračima dan pred derbi, iako to nije pposao predsjednika. Iznijeli su niz problema, riješili smo dileme. Urodio je plodom, promijenjena je atmosfera, možda su imali potrebu da razgovaraju sa nekim kao što sam ja. Tabela pokazuje da sam ja Željku dao podršku i da će ući u istoriju to. Nakon loših sportskih rezultata u sezoni 2023-24, na moj prijedlog dajemo podršku Obradoviću i Saviću da promijene celu ekipu. To se u normalnom svijetu menja stručni štab. Imali smo korektan odnos do samog kraja. Da prokomentarišem njegovo obraćanje, vidim ga kao emotivno. Ne mislim da smo mi u Upravi doprinijeli da budemo 18. na tabeli."

13 : 15 "Promijenili smo sve" Mijailović je pričao o mladim kategorijama. "Promijenili smo sve u mlađim kategorijama, tu je Milenko Tepić, Novica Veličković, Vlada Micov je u Valjevu. Neću da pričam o Zvezdi, ali je i ona promijenila strategiju i dovela dosta stranaca. Partizan je dosta patio zbog dugova, malih budžeta, ali eto da kažem i to da je Zvezda promijenila strategiju i to je sudbina evropske košarke."

13 : 14 Paspalj: Partizan i Zvezda su u nebranom grožđu "Ovo bi moglo da potraje, tamo 2009. godine je pokojni Duda rekao 'burazeru, vidiš da nema ovdje momaka, nema ko sa njima da radi'. Pričao je to za trenere, to je ukazivalo da se nešto dešava sa našom košarkom. Imamo fenomen reprezentacije i imam utisak da smo zemlja košarke i da to ide tako glatko i da smo super, što nije tako bilo sve ove godine. Svako od nas bi želio više srpskih igrača, dabogda ih bilo. Partizan i Zvezda su u nebranom grožđu, prate ih 20.000 ljudi u Areni i svi žele pobjedu. Prihvatamo strance kao da su naši. Voljeli bismo to i sa našim igračima. Pojavljuje se problem da igrače koje imaš, da ne mogu da isprate kvalitet Evrolige. Kako izbalansirati između želje da napraviš igrače, da imaš dovoljno strpljenja, ako su pravi, da postanu to što želimo. I da u isto vreme obezbijediš ono što navijači i svi žele, da pobjeđuju. Pokušavaćemo naravno, ali nema mnogo opcija. Svi mi volimo, Zvezda je imala generaciju dobrih igrača koje je držala 14 godina, uparila ih sa strancima, to se polako završava. Ne vidim presvjetlu budućnost što se tiče košarke. Imam osjećaj da ćemo se ovim baviti više kada ne budemo reprezentativno imali šta da ponudimo kao zemlja."

13 : 11 Zašto nema više srpskih igrača? "Ovo pitanje prepustio bih Paspalju da odgovori. Prije sat vremena smo imali sjednicu UO i jedna od glavnih tema na sjednici od pojejdinih članova UO koji daju velika sredstva bila je ova tema. Prije nego što prepustim riječ Žarku. Ne mogu da kažem da se prethodni sportski sektor nije trudio da bude više srpskih igrača, učestvovao sam u tome. Pokušavali smo da vratimo neke igrače, da ne punimo medije, neki imaju važne mečeve. Ljudi nisu htjeli, iz raznoraznih razloga. Da li su to finansije, lijep život tamo gdje su, ne mogu da kažem da prethodni stručni štab nije imao tu želju. Prepustiću Žarku", kaže Mijailović.

13 : 09 "Niže su poreske stope" Pitanje za Mijailovića bilo je o budžetu, da li je budžet fiktivan jer je poreska osnovica Srbije veća, da li uspjesi moraju da budu veći? "Što se tiče našeg budžeta i srpskih zakona. Istina je da je porez između 11 i 12 odsto na sve zarade zaposlenih. To je velika poreska povlastica u Srbiji. Moramo da gledamo neto budžet. Postoji varijabilni način poreskih davanja. U Španiji je to oko 45 odsto. U NBA mogu da budu duplo u odnosu na bruto i neto, zato je pravedno gledati neto budžete, naš bruto budžet je veći nego u Španiji ili Grčkoj. Niže su poreske stope."

13 : 08 Paspalj: Ocokoljić ne želi da ostane prvi trener "Mirko Ocokoljić je dobio šansu, da li mu se svidjelo ili ne, takva je bila situacija, dugo je u klubu. Lično mislim da njegova želja nije da nastavi da bude prvi trener, da mu to nisu prioriteti, dobili smo četiri utakmice, nadam se da ćemo dobiti još četiri. Šta bi bilo da je otišlo u drugom pravcu? Kada nemaš drugog izlaza, normalno je da potražiš i uradiš ono što je logično, da uđemo u neku situaciju u kojoj bi rijetko ko prihvatio da uzme tim. Zahvalni smo Mirku što je uzeo tim kada nije bilo drugih rješenja. Pretpostavljam da je to veliko opterećenje za njega. Mi ćemo i dalje da razmišljamo ko bi bio taj ko bi mogao da preuzme tu ulogu i zajedno sa Matovićem i Mirkom i prenijeće mu sva iskustva. Da to bude za još nešto bolje. Mi moramo da izađemo iz nečega što je izgledalo loše, sada je malo bolje od lošije, imamo vremena da promijenimo tu sliku i da uradimo stvari koje je klub zacrtao. Ima toliko stvari. Moram da priznam, biće interesantno. Mislim da će on da vodi tim u srijedu, niko mu nije rekao da neće."

13 : 08 Šta je sa kaznama za igrače? Prvo pitanje za Mijailovića je bilo šta je za kaznama za igrače i da li će doći na utakmicu Partizana? "Disciplinski postupci se vode u skladu sa propisima i pravilima kluba koji su svi igrači potpisali. Kada se to završi, javno ćemo saopštiti. Ja sam bio u Areni na derbiju, ali ne na svom mjestu, htio sam da publika podrži igrače, gledao sam meč iz lože."

13 : 02 "Nećemo da bacamo sezonu" "Osim pobjede u derbiju i pokazanog karaktera, ne možemo da se pokažemo nešto posebno toj utakmici. Imali smo ogromnu negatinvu energiju koja se nadvila nad Partizanom. Ovo sada je daleko od dobrog, ali je bolje. Jasno je da želimo da uradimo sve da to bude bolje. Želja da se ova sezona ne baci. Želja je velika, ima mnogo utakmica. Tražimo rješenja koja su bitna i prioritetna i rješavamo ih svaki dan. Ovo je uvertira mojih 10-15 dana, pa da pređemo na vaša pitanja, ima dosta tema. Ne pratim društvene mreže, prijatelji mi o tome pričaju, ne znam da li su naručene stvari ili šta. To je vrijeme u kom živimo. Možda je ovo bitna konferencija da vam se prenese ono što se stvarno dešava. Spremni smo za diskusiju, da ne bude da pričamo samo mi. Spremni smo za pitanja", kaže Paspalj.

13 : 00 Paspalj: Prvi put sam to vidio, sramota je "Logično je da smo tada tražili pomoć od asistenata, Mirko Ocokoljić skupio je snage, preuzeo tim. Prva utakmica bila je protiv Bajerna. Takva je situacija bila. Prvi put u životu sam to vidio to na meču sa Bajernom. Nikada veću sramotu nisam osjećao kao u tom momentu. Uzeli su za pravo da stave Partizan u deseti plan. Ne ulazim u nesporazume između Željka, Ostoje i Upravnog odbora. To je vjerovatno najsramotnija slika koju sam na bilo kom košarkaškom terenu doživio. Kažu da toga nije bilo toliko ni na fudbalskim terenima, o tome ne znam mnogo. Ti igrači, kojima nije bilo posebno jasno šta se dešava, dan po dan su shvatali da je situacija van kontrole. Pokazali su karakter, možda karakter, možda inat, možda reakcija na situaciju. Dobili smo tu utakmicu. Dobili smo malo vazduha kada vazduha nije bilo. Ta utakmica protiv Kluža je bila naša dobra utakmica, pristojnije odigrana. Onda dolazi Zvezda..."

12 : 58 "Tada sam shvatio da nekima Partizan nije na prvom mjestu" "Moj prvi dan u klubu bila je subota i dan kada su navijači došli i polupali prozore u maloj Areni. Rekao sam da će da bude interesantna godina. Idemo dalje. Ulazimo u situaciju da je Željko dao ostavku, desili su se razni nesporazumi. Imam svoje mišljenje, to je nebitno. Na sastanku sa pomoćnim trenerima, postavljeno je pitanje da li žele da ostanu ili ne, jer su došli sa Željkom. Iz razumijevanja da prema njemu osjećaju obavezu tolike godine. Dvojica su otišli (Androić i Iskijerdo). Ako mene pitate, to je bio momenat kada svi krećemo da shvatamo da Partizan izgleda nije na prvom mjestu u tom momentu. Da je mene neko pitao, ostao bih. Ostao je samo Bata Zimonjić koji je jasno definisao da će tu biti do dolaska novog trenera, a onda otom-potom. I potopuno je normalno da u tim uslovima kada se rješenje nameće, da vidimo šta ćemo sa trenerom", kaže Paspalj.

12 : 56 Paspalj: Očekujete nešto interesantno? "Pretpostavljam da vas ima ovoliko jer očekujete nešto interesantno. Ovo možda jesu suvoparne informacije, ali vam pokazuje presjek stanja od momenta kada je Miijailović došao u klub i stvarno mislim da je to vrijedno pohvale i mnogo stvari koje su urađene."

12 : 55 "Ne prihvatam odgovornost za svlačonicu" "Ne mogu da prihvatim odgovornost za stanje u svlačionici, za stanje na parketu, za to odgovornost pripada nekome drugom. Zašto niko iz sportskog sektora nije odgovarao za loše rezultate? Nisam mogao da tražim odgovornost, jer je naš bivši trener Obradović više od trenera, iskonska legenda kluba. Gledao sam način kako da prevaziđemo tu situaciju, da uvećavamo budžet. Kada pitate za moju odgovornost, mogu da odgovaram za postojanje sistema, ali za rezultat su odgovorni ljudi od kojih nikada do posljednjeg dana nisam tražio odgovornost. Nudili su je bezbroj puta, ja je nisam tražio. Htio bih da svako od vas postavi pitanje koje želi. Neke stvari koje su pojedinci pisali, preuzeo sam klub sa 15 miliona evra duga, kada niko nije htio da dođe." Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

12 : 55 "Za vrijeme mog mandata ušlo 117 miliona" "Od mog dolaska u klub 2017. godine u klubu smo prihodovali 117,2 miliona evra za budžet. To je moja odgovornost, ne dugujemo nikome ništa, platili smo sve poreze, dugovore. Ciljevi koje smo postavili su tu i možete da ih vidite. Ta prva sezona 2022/23 je bila najbolja, osvojili smo ABA ligu, što je bila velika radost, nastavili smo dalje, imali smo jako dobru sezonu, nismo imali sreće, završili smo kao šesti, borili se za fajnal-for, znate za incident sa Kevinom Panterom, ušli smo jako u sezonu 2023/24. To je najteža sezona za nas i finansijska i sportska. Htjeli smo da nastavimo da radimo na tom talasu, ali smo zamijenili celu ekipu. Za ostale sezone, znate, ciljevi ostaju nepromijenjeni za ovu sezonu, to su titule u ABA, Kupu i KLS i top 8, odnosno šesto mjesto. Moja odgovornost, koju ću uvijek da prihvatim, svako od nas griješi, a smatram da sam sajvesno radio svoj posao. Za vrijeme mog mandata je ušlo u klub 117 miliona, prethodne 72 godine nije ovoliko para ušlo u klub. To je zahvaljujući Upravi, navijačima, Srbiji, ljudima koji su davali sponzorstva. Ja sam bio na čelu."

12 : 50 "Parker i Milton nas koštaju 10 miliona dolara" "Doveli smo Parkera i Miltona, ta dva ugovora su nam uzela 5 miliona dolara bruto para i naredne godine isto. Dva ugovora koja nas koštaju 10 miliona dolara bruto novca. To je sa 12 odsto poreza i 10 odsto provizije agenata. Puno negativnih tekstova je izašlo na ovu temu, sve ove cifre potvrđene su od strane dvije revizije, svako je mogao da pročita ovo. Kada odemo na kolonu desno, vidite da nema nikakvih dugovanja ni prema kome. Isplaćena je plata svima i imamo 3 naredne plate da isplatimo."

12 : 49 "Osvajamo titule, bez Evrolige" "Osvojili smo ABA i KLS, ali nismo ostvarili cilj, to je plasman u plej-of Evrolige. Uvećali smo budžet, tu su i licence za Evroligu što je uticalo na troškove. Dolazimo do ove famozne godine gdje ste mnogi pisali o spornom budžetu za ovu godinu. Na Upravnom odboru, stručnim štabom, ima nas oko 40 ljudi, nemoguće je nešto propustiti, sakriti, prikriti, te podatke ima svaki član UO. U septembru sam rekao da je budžet 27 miliona evra i toliki je budžet. Povećan je budžet 35 odsto za ekipu. To su tačni podaci (15,8 miliona evra za ekipu), što se tiče 3,8 miliona evra za stručni štab, to je uključujući i bonus za plasman za top 6. Svjestan sam da izlazimo iz dvije neuspješne evroligaške sezone, da moramo da uvećamo budžet i da imamo igrače koji će da naprave razliku, tu su i sponzori. Bio sam svjestan da moramo da učinimo to."

12 : 47 "Najlošija sezona" "Najlošija sezona je 2023-24 i tada povećavamo budžet za 5,6 odsto. I ako vidite te dvije godine su povećani ukupni budžeti za 5,6 i posle toga za 12 odsto, to je zato što smo platili porez. Hvala navijačima na donacijama, Upravni odbor je skupio 900.000 evra, ostatak je klub uzeo iz budžeta. Povećali smo budžet za ekipu za 23,1 odsto te sezone. Onda u sezoni 2024/25, uvećanje budžeta za 12 odsto. Tada je uvećan budžet za ekipu za 8,4 odsto. To je teška godina za nas rezultatski. Podrška stručnoom štabu od strane Uprave je bio jedinstven slučaj. Dali smo podršku sportskom direktoru i treneru i zamijenili smo cijelu ekipu, to je imalo veliki udar na klub, jer smo plaćali porez i sve. Potrošili smo dosta novca da sklonimo neke igrače koji su bili pod ugovorima."

12 : 45 "Ovo su plate" "Kada smo ispali iz Evrokupa, dobili smo licencu Evrolige koju smo platili i ovo je naša prva sezona 2022/23, to je jedna od najuspješnijih, ne računam ovu sezonu. Kada smo izašli iz sezone Evrokupa, povećali smo budžet za 52,4 odsto. Tada je bio budžet 18,4 miliona evra. U crnoj tabeli su bruto troškovi igrača (8,7 miliiona evra), tu je 12 posto poreza i 10 odsto provizije agenata. U žutoj boji su bruto plate stručnog štaba (3,2 miliona), tu je i plata sportskog direktora. CIfre se razlikuju iz godine u godinu, jer postoje bonusi. Ovo je sveukupan budžet za stručni štab. Pojavile su se cifre u medijima koliko zarađuje trener, koliko neki igrači, to nije tačno. Pod crnom su ukupne bruto plate igrača, dakle sve."

12 : 43 "Ovu tabelu pokazujem zbog medija" "Ovu tabelu o budžetu pokazujem zbog svega što se pisalo u medijima o platama svih. Podijeljena je na dva dijela, prva stvar je odgovornost Uprave kluba, a onda sportski sektor, to su rezultati kluba. Ove tabele pokazuju logiku postojanja svih nas u klubu. Osporavaju tabele, da li su istinite ili nisu. Ko je od vas ušao na Agenciju za privredne registre mogao je da vidi sve ove podatke, javni su podaci o platama igračima, stručnog štaba, niko nije našao za shodno da provjeri istinitost podataka na APR-u. Sa druge strane, ovi podaci prolaze dvije revizije. Jednu sprovodi država preko ovlašćenih revizora, druga je od strane Evrolige koji dolazi jednom godišnje. Oni kontrolišu naše poslovanje. Ovo su javni podaci. Ima ih Evroliga, PIO fond, poslovne banke, ovo nisu tajni podaci. Javni su za sve klubove koji posluju u Srbiiji. Samo je pitanje ko želi da se bavi ovim."

12 : 40 "Tako ispada u medijima" "Prema pisanju medija ispalo je kao da postoje u klubu samo predsjednik i trener, što nije tačno. Postoji ozbiljna struktura i preko 100 ljudi u klubu."

12 : 40 Šta ko radi? "U septembru na sastanku održavamo sastanak Upravnog odbora i sportskog sektora. Odluka o angažovanju igrača je na Upravnom odboru koji dolazi na osnovu izvještaja trenera i sportskog direktora. Predsjednik kluba daje saglasnost, to sam uvijek činio kada su u pitanju finansijski detalji i dužina ugovora. Zadnja instanca je direktor kluba koji priprema i potpisivanje ugovora i započinje proces licenciranja."

12 : 39 Prva tabela "Pokazaću vam prvu tabelu, proceduru u klubu, kako funkcioniše naša organizacija. Tiče se odnosa Uprave kluba sa sportskim sektorom. Ovo je naša sportska struktura. Uloge, ovlašćenja i odgovornosti formirani su prema Statutu Partizana i zahtjevima Evrolige. Ovo je sastavni dio našeg Statuta, što je zakonska obaveza svih u klubu. Iza Žarkovih leđa vidite da sportski direktor radi određene stvari, analizira igrački kadar, izvještava o rezultatima, predlaže prekid saradnje sa igračima, prijedlog nastavka saradnje sa igračima, prijedlog angažovanja novih igrača, selekciju igrača i pregovara sa igračima i menadžerima."

12 : 37 Mijailović: Šest članova je napustilo UO "Ovo je redovna konferencija za medije, iako izgleda kao vanredna zbog svega što se dešavalo u klubu u posljednje tri nedjelje o čemu ste svi pisali. Od 20 članova Upravnog odbora je šest članova podnijelo ostavke. Hoću da im se zahvalim što su bili dio UO, neki su bili četiri, neki osam godina. Hvala im na radu. Ne radi se o ljudima koji su davali značajne svote novca za budžet. Ostali su više prijatelji bivšeg trenera koji su pomagali u skladu sa svojim mogućnostima. Ne radi se o članovima čiji odlazak će značajno uticati na budžet. Sve ono što ste prenosili i pisali, hoću da posvetim ovu konferenciju da razjasnimo neke stvari. Ovo je klub koji vole milioni, među najgledanijima je u Evropi i nije bila korektna gomila deiznformacija i neistinih tekstova i dovela je javnost u zabludu."

12 : 35 Minut ćutanja za Harisa Konferencija je počela minutom ćutanja za Harisa Brkića koji je ubijen 15. decembra 2000. godine.

12 : 34 "Jeste živi" Ušli su u salu Mijailović i Paspalj, pozdravili su okupljene novinare, a Žarko je po ulasku izgovorio "Dobar dan, kako ste, jeste živi" i nasmijao se.

12 : 23 Konferencija uskoro počinje Konferencija za medije trebalo bi da počne u 12.30 časova.

12 : 12 Da li će da se potvrdi dolazak Penjaroje? Već neko vrijeme najavljuje se dolazak Đoana Penjaroje na klupu Partizana i očekuje se da će to da bude pitanje za čelnike Partizana na ovoj konferenciji. Izvor: MN PRESS

12 : 09 Čeka se početak konferencije Početak konferencije za medije zakazan je za 12.30 časova. Čeka se da se pojave Mijailović i Paspalj. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

11 : 38 Na konferenciji će biti i Paspalj Pored Mijailovića najavljeno je da će se na konferenciji za medije pojaviti i novi sportski direktor Partizana Žarko Paspalj. Izvor: MN PRESS

11 : 37 Mijailović prvi put pred novinarima od Željkovog odlaska Ostoja Mijailović obratiće se novinarima na konferenciji prvi put od odlaska Željka Obradovića. Predsjednik Partizana gostovao je na jednoj televiziji, ali nije održao konferenciju koja se čekala već neko vrijeme.