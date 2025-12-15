logo
Partizan dovodi pojačanje iz NBA lige: Amerikanac dolazi da riješi najveći problem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kameron Pejn biće, kako stvari stoje, novo pojačanje Partizana za nastavak sezone. Spekulisalo se o njegovom dolasku i kada je na klupi bio Željko Obradović.

Partizan dovodi Kamerona Pejna Izvor: RICK D'ELIA/EPA

Kameron Pejn (31) biće novo pojačanje Partizana. O njemu se pisalo i ranije, ali je sada izgleda sve završeno, tvrdi "Kurir" i navodi da se uskoro očekuje zvanična potvrda transfera.

Radi se o igraču koji dolazi iz NBA lige, ima višegodišnje iskustvo igranja u Americi i na draftu 2015. godine izabran je kao 14. pik od strane Oklahome. Trenutno je bez kluba, što znači da bi u Humsku došao kao slobodan agent.

Može da pokriva pozicije i plejmejkera i beka i očekuje se da će da bude veliko pojačanje dok se čeka povratak Karlika Džounsa na parket. Jedan od glavnih problema u redovima crno-bijelih su asistencije i jasno je da se u klubu nadaju da će upravo on da "poveže redove" dok se čeka Karlik.

Kameron Pejn u dresu Finiksa
Izvor: Youtube/NBA

Kameron Pejn rođen je 8. avgusta 1994. godine u Memfisu i završio je "Marej Stejt" koledž. Oklahoma ga je odabrala kao 14. pika u Tanderima se zadržao dvije godine, mada je dio vremena provodio i u Razvojnoj ligi. Sličnu sudbinu doživio je u Čikagu i Klivlendu, pa je otišao u Kinu u sezoni 2019/20.

Poslije toga je rešio da traži novu šansu u NBA ligi, igrao je za filijalu Dalas i uspio da se nametne i da potpiše za Finiks gdje je igrao tri godine. Poslije toga je bio u Milvokiju, pa kratko u Filadelfiji pošto su ga Baksi tamo trejdovali. Poslije toga otišao je u Nikse, a posljednji klub u NBA ligi bila mu je Indijana. Ukupno je odigrao 477 mečeva u NBA ligi i ima prosjek od 7,8 poena, 3,2 asistencije i 2 skoka po meču.

(Kurir/MONDO)

