Isak Bonga - trener Partizana: Uzeo tablu i učio saigrače šta treba da rade

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Isak Bonga preuzeo odgovornost i crtao akcije za svoje saigrače u Partizanu.

Isak Bonga crtao akciju na tajm autu Partizana Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je prethodne večeri savladao FMP u Železniku (91:79) ponovo poslije preokreta, doduše manjeg nego u prethodne tri utakmice. Crno-bijeli su na poluvremenu bili u zaostatku od pet poena, što su u nastavku nadoknadili i sigurnom igrom vezali četvrtu pobjedu bez Željka Obradovića na klupi.

Može da se kaže da je sjajan posao uradio vršilac dužnosti trenera Mirko Ocokoljić koga je u jednom trenutku meča u Železniku zamijenio i njegov košarkaš Isak Bonga. Pogledajte tu scenu:

Pogledajte

00:28
Isak Bonga crta akcije u Partizanu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Bonga je sredinom druge četvrtine uzeo trenersku tablu i crtao Brunu Fernandu gdje bi trebalo da se kreće u napadu kako bi dobio loptu, dok je to pažljivo slušao i drugi centar Partizana Tajrik Džouns. Potrajalo je to nekoliko sekundi dok je FMP izvodio slobodna bacanja, a najbolje će Bonga znati da li su ga njegovi saigrači poslušali.

S obzirom na to da se radi o sjajnom defanzivcu, kao i košarkašu koji važi za jednog od najinteligentnijih u Evroligi, nije neko iznenađenje što ga zanima i trenerski dio košarkaškog posla, ali do tih dana ima još mnogo.

Uostalom, utisak je da u Partizanu nikome nije smetalo što je Bonga preuzeo odgovornost i pokazao "neke fore" svojim saigračima s obzirom da se uvijek vrlo brzo prilagođava na trenere i njihove zadatke. To je recimo uloga i koju je Nikola Jokić preuzeo u Denveru kada je smijenjen trener Majkl Meloun.

Na ovoj utakmici Isak Bonga je inače zabilježio dva poena i osam skokova, a u toku današnjeg dana trebalo bi da dobije novog trenera u Partizanu jer se očekuje da Ostoja Mijailović saopšti detalje dogovora sa Đoanom Penarojom u "Kraun Plazi".

