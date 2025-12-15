"Može svašta da se dogodi do srijede": Dok Partizan reda pobjede, Mirku Ocokoljiću je jedno važnije

Trener Partizana Mirko Ocokoljić primao čestitke za još jednu pobjedu i naglasio da mu je najdraže kako se igrači crno-bijelih međusobno bodre.

Trener Partizana Mirko Ocokoljić oglasio se poslije pobede svog tima protiv FMP-a u Železniku i pohvalio prije svega pristup, a potom i nastup svog tima protiv "pantera".

"Zadovoljan sam pobjedom, prikazanom igrom... Mislim da smo 40 minuta igrali sasvim korektno, u jednom trenutku čak i podigli nivo agresivnosti, koji je bio potreban da bi se dobila ova utakmica, jer je FMP jako agresivan tim, igra jako brzo i o tome smo pričali na sastanku. Trebalo je da zaustavimo tu tranziciju, donekle smo uspjeli, neke stvari nismo, ali s obzirom na to da smo prije tri dana igrali tešku utakmicu i jutros imali samo sastanak - ja sam prezadovoljan".

Koliko je bilo teško motivisati igrače poslije derbija za ovaj meč?

"Motivacija? Pričali smo na sastanku koliko je teško ovdje igrati, Partizan je ovdje gubio, neke mečeve je i dobio, ali rekao sam igračima da su u dobrom momentumu. Tražio sam samo maksimum, bio bih zadovoljan da smo ovako igrali i da smo izgubili. Znam da je teško poslije onakvog pražnjenja emocija, da nije lako doći ovdje, a treba pričati i o ekipi FMP-a, čestitam momcima FMP-a, treneru Nikitoviću, nije lako igrati protiv njih i njihove agresivne košarke".

"Vidjeli ste kako su se bodrili"

Plejmejker Nik Kalates je prijavio povredu.

"Vodili smo računa, jer smo imali problema sa povredama. I igrači koji su igrali večeras - većina ih ima neki problem. Kalates je probao da se zagrije, nije mogao, bilo je bitno da se iskontroliše minutaža i uspjeli smo u tome".

Jedna stvar sa meča mu je posebno draga.

"Vidjeli ste kako su se bodrili. Najdraži mi je utisak da su bili najbolji kada je bilo najpotrebnije", dodao je on.

Na konstataciju da Partizan igra zaista dobro u ovom trenutku, Ocokoljić nije htio da ih "urekne" pred mečeve protiv Virtusa u srijedu u Beogradskoj areni i protiv Žalgirisa u Kaunasu u petak.

"Dobro igramo, do srijede može svašta da se desi, govorimo o povredama, oporavcima, na nama je da ih oporavimo, da se sredimo i da se dobro pripremimo za tu utakmicu".