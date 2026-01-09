FK Partizan sredio licencu za Evropu: Pomoć stigla direktno iz KK Partizan

FK Partizan će dobiti evro-licencu pošto je obezbijedio novčana sredstva iz KK Partizan.

FK Partizan obezbijedio je potreban novac za evro-licencu i tako će, ako uspešno prođe UEFA monitoring, moći da igra Evropi tokom leta i jeseni. Novac je obezbijeđen iz sredstava KK Partizan, odnosno košarkaška sekcija pozajmila je 1,5 miliona evra fudbalskom klubu.

"Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1,5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmjerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence. Predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj sredstava odmah po realizaciji i prilivu novca od transfera igrača Grimalda, koji se očekuje 16. januara, a najkasnije do 1. februara. Ovo je još jedan dokaz solidarnosti i saradnje u okviru crno-bijele porodice", stoji u saopštenju FK Partizan.

Ovo je bio i najveći teret po rukovodstvo FK Partizan, pošto bi izostanak iz UEFA takmičenja bio ogroman udarac po crno-bijele, posebno u trenutku kada su prvi u Superligi Srbije.

Prethodno je Partizan uspješno dva puta prošao monitoringe UEFA tokom jeseni, kada je država uskočila u pomoć, a ovog puta je košarkaška sekcija pozajmila novac koji bi do kraja mjeseca trebalo da joj bude vraćen. Ujedno, to vjerovatno i znači da FK Partizan očekuje prodaju nekog od svojih igrača tokom januara.

Dodajmo i to da je FK Partizan suspendovan od strane FIFA zbog dugovanja prema Patriku Andradeu i da zbog toga trenutno ne može da registruje pojačanja.

