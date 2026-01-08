logo
"Najtalentovaniji golman Srbije" otišao iz Partizana: Vuk Davidović odabrao Čukarički prije Benfike

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Perspektivni čuvar mreže Partizana Vuk Davidović prihvatio poziv "brđana".

Mladi golman Partizana prešao u Čukarički Izvor: https://fkcukaricki.co.rs

Čukarički je ozvaničio dolazak Vuka Davidovića, golmana rođenog 6. januara 2011. i koji je Partizanov đak. "Brđani" su ga predstavili kao najtalentovanijeg čuvara mreže u Srbiji.

"Vuk je svakako jedan od najtalentovanijih golmana u zemlji, najveći potencijal u svom uzrastu, nije tajna i da su ga neki evropski velikani pratili, da je bilo interesovanja sa njihove strane. Ni nama takav talenat nije promakao, a prvi u hijerarhiji kad se radi o golmanima u Čukaričkom je Oliver Kovačević. Uključili su se potom svi ljudi iz kluba, jednostavno mi tako funkcionišemo", kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut.

Čuka je saopštila i to da je Davidović bio i na meti evropskih velikana, među kojima je i Benfika, a u Čukaričkom će biti član izuzetno perspektivne generacije "2010", u kojoj su i ekstratalentovani Danilo Fekete, Endrju Marić i drugi momci.

"Veliku ulogu odigrao je Saša Jovanović, kao glavni skaut, najviše je uticao u priči sa roditeljima. Imali smo i tu privilegiju da je Oliver Kovačević već stvorio golmane kao što su Đorđe Petrović i Novak Mićović, prvi je stigao i do Premijer lige i reprezentacije Srbije, drugi je u MLS ligi. I njegov rad je prepoznat i priznat. I trener golmana Čokorilo je imao uticaja, kao i Đorđe Aćimović Đulika, koji je takođe bio u kontaktu sa porodicom dječaka", dodao je Arnaut.

