logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bizaran promašaj u Superligi: Skočio i probao da zakuca loptu u mrežu, pa promašio sve

Bizaran promašaj u Superligi: Skočio i probao da zakuca loptu u mrežu, pa promašio sve

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kilijan Bevis je promašio penal, a onda je Ester Sokler probao na efektan način da zakuca loptu u mrežu Nikole Mirkovića. Nije uspio.

Ester Sokler promašaj protiv Čukaričkog Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Radnički iz Kragujevca je pobijedio Čukarički 3:2 (2:1), ali mogao je ovaj meč da bude gotov već u 79. minutu da ekipa Radničkog nije promašila penal.

Ne samo da je Kilijanu Bevisu iskusni golman iz Smedereva Nikola Mirković odbranio udarac sa 11 metara već je slovenački napadač Ester Sokler na nevjerovatan način promašio gol nakon tog promašaja.

Došao je do lopte, ali je odlučio da šutne iz skoka i poslao je loptu pored gola. Pogledajte:

Pogledajte

00:16
Penal na Čukarički - Radnički
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Kako je tekao meč?

Na startu meča u prvom minutu Sahli je iskoristio dodavanje Kilijana Bevisa i donio je prednost svom timu. U 40. minut je na 2:0 opet na asistenciju Bevisa pogodio Isa Ba, ali je Lazar Tufegdžić uspio da smanji na 2:1 u posljednjim momentima prvog poluvremena.

Ester Sokler je pogodio za 3:1 u 74. minutu, a onda je Radnički promašio penal i ostavio goste u igri. Filip Matijašević je u 94. minutu pogodio, ali je to bio samo utješni gol.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije FK Čukarički

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC