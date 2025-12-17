Bizaran promašaj u Superligi: Skočio i probao da zakuca loptu u mrežu, pa promašio sve

Kilijan Bevis je promašio penal, a onda je Ester Sokler probao na efektan način da zakuca loptu u mrežu Nikole Mirkovića. Nije uspio.

Radnički iz Kragujevca je pobijedio Čukarički 3:2 (2:1), ali mogao je ovaj meč da bude gotov već u 79. minutu da ekipa Radničkog nije promašila penal.

Ne samo da je Kilijanu Bevisu iskusni golman iz Smedereva Nikola Mirković odbranio udarac sa 11 metara već je slovenački napadač Ester Sokler na nevjerovatan način promašio gol nakon tog promašaja.

Došao je do lopte, ali je odlučio da šutne iz skoka i poslao je loptu pored gola. Pogledajte:

Pogledajte 00:16 Penal na Čukarički - Radnički Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Kako je tekao meč?

Na startu meča u prvom minutu Sahli je iskoristio dodavanje Kilijana Bevisa i donio je prednost svom timu. U 40. minut je na 2:0 opet na asistenciju Bevisa pogodio Isa Ba, ali je Lazar Tufegdžić uspio da smanji na 2:1 u posljednjim momentima prvog poluvremena.

Ester Sokler je pogodio za 3:1 u 74. minutu, a onda je Radnički promašio penal i ostavio goste u igri. Filip Matijašević je u 94. minutu pogodio, ali je to bio samo utješni gol.



