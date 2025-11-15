logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vinko Marinović poslije memorijalnog meča za Žižovića: Bilo je dosta emotivno, Mladen ostvario najveći klupski uspjeh

Vinko Marinović poslije memorijalnog meča za Žižovića: Bilo je dosta emotivno, Mladen ostvario najveći klupski uspjeh

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Trener Borca o meču sa Radničkim 1923 iz Kragujevca.

Vinko Marinović o utakmici Borca i Radničkog 1923 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca i Radničkog 1923 odigrali su ove subote memorijalnu utakmicu u znak sjećanja na nedavno preminulog trenera dva tima Mladena Žižovića (44).

Meč je završen rezultatom 3:3, ali je ishod ovog duela, odigranog pred oko 4.500 gledalaca, bio u drugom planu.

"Bilo je dosta emotivno danas i mislim da smo svi zajedno iskazali poštovanje prema Mladenu koji je napravio najveći uspjeh u istoriji Borca i u našem fudbalu. Na još jedan način smo se oprostili od njega. Što se tiče utakmice, gledaoci su mogli da vide šest golova, bilo je dosta zanimljivo, bilo je dobrih akcija, tako da možemo da budemo zadovoljni i jedni i drugi, pogotovo mi jer smo ostali bez nekoliko igrača koji su otišli za reprezentaciju. Međutim, momci koji do sada nisu mnogo igrali pokazali su dosta dobar kvalitet", rekao je nakon meča trener Borca Vinko Marinović.

Kapiten Banjalučana Srđan Grahovac istakao je da su posljednje dvije sedmice bile izuzetno emotivne kako za igrače Borca, tako i za Kragujevčane.

"Ovom prilikom bih se zahvalio Radničkom što su došli u Banjaluku da na ovaj način odamo počast našem bivšem treneru, igraču, saigraču. Mislim da smo dostojanstveno poslali još jednu poruku iz Banjaluke."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Radnički 1923 Kragujevac treneri Vinko Marinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC