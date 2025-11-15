Vinko Marinović poslije memorijalnog meča za Žižovića: Bilo je dosta emotivno, Mladen ostvario najveći klupski uspjeh

Trener Borca o meču sa Radničkim 1923 iz Kragujevca.

Fudbaleri Borca i Radničkog 1923 odigrali su ove subote memorijalnu utakmicu u znak sjećanja na nedavno preminulog trenera dva tima Mladena Žižovića (44).

Meč je završen rezultatom 3:3, ali je ishod ovog duela, odigranog pred oko 4.500 gledalaca, bio u drugom planu.

"Bilo je dosta emotivno danas i mislim da smo svi zajedno iskazali poštovanje prema Mladenu koji je napravio najveći uspjeh u istoriji Borca i u našem fudbalu. Na još jedan način smo se oprostili od njega. Što se tiče utakmice, gledaoci su mogli da vide šest golova, bilo je dosta zanimljivo, bilo je dobrih akcija, tako da možemo da budemo zadovoljni i jedni i drugi, pogotovo mi jer smo ostali bez nekoliko igrača koji su otišli za reprezentaciju. Međutim, momci koji do sada nisu mnogo igrali pokazali su dosta dobar kvalitet", rekao je nakon meča trener Borca Vinko Marinović.

Kapiten Banjalučana Srđan Grahovac istakao je da su posljednje dvije sedmice bile izuzetno emotivne kako za igrače Borca, tako i za Kragujevčane.

"Ovom prilikom bih se zahvalio Radničkom što su došli u Banjaluku da na ovaj način odamo počast našem bivšem treneru, igraču, saigraču. Mislim da smo dostojanstveno poslali još jednu poruku iz Banjaluke."

(mondo.ba)