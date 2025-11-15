Stojković nakon meča za Žižovića u Banjaluci: Drago mi je da smo ga ispratili na ovakav način!

"Siguran sam da bi Žiža volio da to bude kao da igramo za bodove i tako sam se i ponašao", rekao je golman Radničkog Vladimir Stojković poslije memorijalne utakmice u Banjaluci.

anjalučki Borac i Radnički iz Kragujevca prijateljskom utakmicom u Banjaluci oprostili su se i još jednom odali počast bivšem treneru dva kluba, Mladenu Žižoviću.

Duel prepun emocija, čiji početni udarac su izvela djeca Mladena Žižovića, Luka, Lada i Nađa završen je rezultatom 3:3, a njemu je prisustvovalo više od 4.00 ljudi, među kojima su bili navijač Borca, ali i Radničkog koji su stigli iz Kragujevca.

"Nijednog momenta nisam razmišljao da li ćemo doći, putovali smo sedam,-osam sati, ali to se sve zaboravlja, trener Žižović je to zaslužio. Iako smo bili kratko s njim, brzo smo ga zavoljeli. Znamo šta je uradio za Borac, šta je Borac uradio za njega, šta je Borac značio za njega tako da sigurno jedna od ljepših utakmica i drago mi je da smo ga ispratili na ovakav način", rekao je golman Radničkog i nekadašnji čuvar mreže Crvene zvezde, potom i Partizana, Vladimir Stojković.

Iako je bila u pitanju memorijalna prijateljska utakmica publika na Gradskom stadionu u Banjaluci imala je šta da vidi, a igrači obje ekipe su dali svoj maksimum, pa i Stojković.

"Danas je bila memorijalna utakmica, ali za mene je svaka bitna i siguran sam da bi Žiža volio da to bude onako kao da se igra za bodove i ja sam se tako i ponašao. Biće još prilike i siguran sam da ću ponovo dolaziti u Banjaluku".

Žižovića su na klupi Radničkog naslijedili njegovi pomoćnici, Bojan Buzigaća i Vladimir Đurić.

"Mi smo uhvatili Žižine zahtjeve prva dva tri dana, ve nam je bilo jasno. Nismo uspjeli da ih sprovedemo, ali tu su njihovi pomoćnici za koj sam siguran da će to odraditi. Moramo da očekujemo jedno od prva četiri mjesta. Biće dosta teško, dosta dugo, maraton. Vjerujem u trenera Puziguću i u Velibora i siguran sam da će nastaviti ovim putem kojim smo krenuli ovih par sedmica i svi negdje očekujemo da se ponova prošla i pretprošla sezona Radničkog", rekao je Stojković.

Nekadašnji reprezentativac Srbije osvrnuo se i na dolazak Veljka Paunovića na klupu "orlova"

"Narodu je ispunjena želja, neko ko ima podršku. Svi smo tu da podržimo , da sačekamo bolje dane i siguran sam da će doći", zaključio je Stojković.