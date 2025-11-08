logo
Borac u krizi rezultata, Marinović nakon poraza na Koševu: "Prvih 30 minuta je odlučilo, nismo bili dobri"

Autor Dragan Šutvić
Trener Borca sumirao je meč sa Sarajevom, u kojem su njegovi izabranici doživjeli poraz (1:0).

Vinko Marinović Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca su prvi put od oktobra 2022. godine poraženi na Koševu.

Sarajevo je u večerašnjem derbiju 14. kola trijumfovalo rezultatom 1:0 i revanširalo se crveno-plavima za visok poraz (5:1) ljetos na Gradskom stadionu.

"Mislim da je utakmica bila sa dosta duela, pogotovo u drugom poluvremenu i sa dosta tranzicija, pritiska... Nismo bili dobri u prvih pola sata, nismo uspjeli da uspostavimo posjed, prepustili smo kontrolu Sarajevu, gdje su oni napravili pritisak. U nekim situacijama smo uspjeli da se odbranimo, a onda smo dobili gol iz kornera. Tek od 30. minuta smo igrali onako kako smo i planirali i napravili tri-četiri prilike, gdje smo mogli da dođemo do izjednačenja, međutim nismo. Imali smo u drugom poluvremenu posjed, ali je bio tu negdje na 16 metara, odatle je falio završni pas. Sa druge strane, Sarajevo je bilo opasno iz tih tranzicija po osvojenoj lopti. Ostalo je 1:0 i čestitam ekipi Sarajeva na pobjedi", rekao je za TV Arena sport trener Borca Vinko Marinović, dodavši:

"Tim pobjeđuje i tim gubi. Morali smo da imamo bolju kontrolu, pogotovo u tih prvih 30 minuta, i mislim da je to odlučilo meč."

Ne računajući meč Kupa RS u Gradišci (0:4), Borac je u posljednje četiri zvanične utakmice upisao tri poraza. Novembarska pauza, čini se, dolazi u idealnom trenutku, sa čime je saglasan bio i Marinović.

"Kako nam nisu prve dvije pauze došle u pravo vrijeme, tako nam sad dobro dolazi, da se oporave igrači koji su povrijeđeni i da se i mi posložimo za kraj prvenstva", riječi su Marinovića.

(mondo.ba)

