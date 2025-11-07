Trener Sarajeva pred duel sa Borcem: Najneugodniji protivnik, igramo protiv vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne ekipe

Mario Cvitanović nahvalio banjalučke "crveno-plave" pred veliki derbi 14. kola Premijer lige BiH (subota, 18.30).

Izvor: YouTube/FK Sarajevo

Sarajevo će u derbiju 14. kola Premijer lige BiH u subotu od 18.30 na "Koševu" ugostiti Borac i biće to sigurno, uz duel Zrinjskog i Željezničara, najzanimljiviji susret predstojećeg vikenda.

U najavi meča sa Banjalučanima, trener Sarajlija Mario Cvitanović nahvalio je tim Vinka Marinovića.

"Nadam se da će nam navijači sutra pomoći u utakmici koja, po nas, dolazi u dobrom trenutku. Dolazimo iz dobrog niza koji treba nastaviti. Ali, čvrsto na zemlji pripremamo ovu utakmicu, kao i svaku do sada. Svjesni smo da igramo protiv vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne ekipe, sa skupom izuzetno dobrih pojedinaca, stabilne i iskusne ekipe, mišićave... Međutim, to ne umanjuje našu želju, snagu i volju. Pozitivan sam, vjerujem u svoju ekipu, da ćemo biti pravi, hrabri i dati sve od sebe", optimista je Cvitanović.

Kako je u više navrata naglasio, Borac smatra najnezgodnijim rivalom, koji će u Sarajevo, iako oslabljen, sigurno doći da se nadigrava i pokuša osvojiti bod(ove).

"Ovo je najneugodniji protivnik do sada, da ne kažem najozbiljniji, da me krivo ne shvatite. Zrela ekipa, koja zna šta hoće, zna igrati na rezultat i tako se za njih pripremamo. Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, ali vjerujemo u nas i naš rad", dodao je.

Ljajić se oporavio, ali...

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Prvi put otkako je stigao na klupu "bordo" ekipe Cvitanović nema problema sa povrijeđenim ili suspendovanim igračima, a svakako najviše raduje oporavak Adema Ljajića, najzvučnijeg imena u taboru sarajevskog premijerligaša.

"Adem Ljajić je sa nama odradio samo dva treninga, dali smo mu priliku i 15-20 minuta s obzirom na njegovo stanje. Ove sedmice je trenirao sa nama, diže se, što je dobro, izgleda sve bolje i bolje, fizički, a o igračkim kvalitetima ne treba raspravljati", istakao je Cvitanović, te na kraju podvukao: "Moramo biti oprezni i pažljivi s njim, s obzirom na sve njegove probleme. Moramo ga dozirati, pričao sam s njim, kao što pričam sa svima. Svi su svjesni situacije i svoga stanja, tako da tu nema problema. Svi konkurišu za utakmicu, a ovo je prva sedmica da nemamo povrijeđenih igrača", dodao je Cvitanović, koji nije želio da otkriva sastav za sutrašnju utakmicu.